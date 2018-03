La FTV Olavarría denunció discriminación ante la Defensoría del Pueblo

La Federación de Tierra Vivienda y Hábitat de Olavarría (FTV) presentó una denuncia por discriminación ante la Delegación local de la Defensoría del Pueblo a raíz del no cobro de Programas de Entrenamiento para el Trabajo en modalidades Servicios Sociales y Componente Oficios.

La misiva lleva el total de las 190 personas que recibían $ 1850 mensuales por tareas de limpieza y mantenimiento en plazas de Sierra Chica, tareas de apoyo en tres sedes de FINES(Finalización de Estudios Secundarios), comedores barriales, huertas comunitarias, promoción del deporte, salud y capacitación ciudadana.

Las mismas estaban incorporadas al Programa Entrenamiento para el Trabajo en modalidades Servicios Sociales y Componente Oficios.

Según explicaron, los proyectos a los que pertenecían las citadas personas “eran aceptados por la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación con sede en Tandil y todos los proyectos fueron inspeccionados periódicamente siendo aprobados por los inspectores de dicha dependencia”

Al respecto, el ex concejal Saúl Bajamón expresó: “pedimos la intervención de la Defensoría del Pueblo porque sentimos que se discrimina a las compañeras y compañeros que están en estos Programas desde hace más de cinco años, no nos dicen nada y nos han dejado a la deriva, parece que estas 200 personas no existen par el Gobierno, no dan alternativas y las dejan sin los ingresos tan necesarios en este momento de aumento generalizado de precios y tarifas”.

Para finalizar Bajamón explicó: “denunciamos discriminación por no ser incorporados a los Programas del Ministerio de Desarrollo Social y no ser tratados con criterios de igualdad, eso nos obliga a que la semana que viene nos vamos a manifestar nuevamente hasta que se comprenda la situación y den respuestas concretas” dijo.