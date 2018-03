ATE adhiere al paro nacional de mujeres

ATE, desde su Consejo directivo nacional resolvió plegarse al paro nacional de mujeres que se llevará a cabo el día 8 de marzo – en concordancia con el día internacional de la mujer - .

En el comunicado se dieron a conocer los reclamos que acompañan la decisión de adherir al paro nacional.

Los mismos son:

• Trabajo digno con estabilidad laboral y salarios que cubran las necesidades reales de las familias para todas las mujeres.

• Convenios colectivos de trabajos con cláusulas que avancen hacia la equidad de género.

• Cumplimiento de la ley de cupo por discapacidad en el estado.

• Cumplimiento de la Ley de cupo trans en el Estado.

• Políticas Públicas de cuidado por parte del Estado y de las patronales privadas que se hagan cargo del trabajo no remunerado a cargo de las mujeres: jardines materno/ paternales en los lugares de trabajo, barrios, lugares de estudio etc; ampliación de licencias para los diversos género para el cuidado de las/ os hijas/ os; escuelas de doble jornada; cuidados de adultas/os mayores etc.

• Licencias por violencia de género.

• Desprocesamiento de todas/os las/os luchadoras/os populares y exigencia inmediata desmilitarización de los lugares de trabajo y de los territorios.

• Por el 82% móvil para todas/os las/os jubilados.

• Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entre otros reclamos.