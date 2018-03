Di Bello y los olavarrienses de la UAI ya conocen sus rivales

Los olavarrienses que siguen en la Copa Argentina conocieron sus rivales luego del sorteo realizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

Deportivo Rincón de Los Sauces, equipo de Nicolás Di Bello, se enfrentará a Newell's sin poder contar con el jugador local debido a ser expulsado en la revancha del cotejo contra Ferro.

En el equipo rosarino hizo su estreno el entrenador Omar Defelipe para intentar revertir su mal andar.

Por otro lado, la UAI Urquiza que tiene 3 oriundos de Olavarría en su plantilla, jugará la clasificación frente a Villa Dálmine.

Otros choques de relevancia en la primera llave de la Fase Final son: Boca vs Alvarado, River vs Central Norte -equipo de Federal B-, Racing vs Sarmiento de Chaco, San Lorenzo vs Racing de Córdoba e Independiente enfrentando a Central Ballester.