Estudiantes continúa haciéndose fuerte en la ciudad y a pesar de no haber realizado un gran cotejo, derrotó a Gimnasia por 82 a 64.

El entrenador “bataraz”, Juan Siemienczuk fue crítico luego de la finalización del encuentro pero se mostró esperanzado de cara a lo que sus dirigidos podrán presentar el próximo lunes cuando reciban al líder de la competencia.

“Terminamos con la sensación de cumplir con lo que había que hacer” comenzó diciendo el entrenador paranense que dirige a Estudiantes y luego agrego: “Me pareció que por momentos nos costó el hecho de que tuvimos bajos porcentajes y mentalmente nos apagó un poco”.

“A veces la pelotita no entra y hay que tener la capacidad de reinventarse y estar tranquilos” justificó Siemienczuk que mencionó la necesidad de no fastidiarse por un error “porque no deja de ser parte del juego y hay que tener la capacidad de poder seguir jugando sin que ese error te haga pagar mentalmente”.

Luego tuvo tiempo de comenzar a analizar el partido del próximo lunes en el “Maxi” cuando Estudiantes reciba a Platense desde las 21:30 hs., “es otro juego otro rival y nosotros tenemos que seguir pensando de la misma manera” dijo.

“Platense ha sido solido toda la temporada, ha sido el más regular y hay que tener el respeto de esa situación, pero es una situación motivacional total porque viene a jugar el primero a tu casa ¿Que más lindo que eso?” pero no dejó dudas de que el presente de su equipo en condición de local también merece respeto por parte de su rival.

“Yo pretendo que ese respeto que va a haber no se transforme en pasividad o nerviosismo sino motivación de jugar un partido que todos quieren ver” concluyó Juan Siemienczuk.