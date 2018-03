La Federación de Tierra Vivienda y Hábitat (FTV) de Olavarría insistirá la semana que viene con la devolución del Programa de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo.

Según expresaron los afectados “son cerca de 200 personas sin trabajo registrado que recibían un ingreso mensual de $1850 como aporte importante para la sufrida economía familiar”.

Quien volvió a expresarse sobre este tema fue el ex concejal y referente de la Federación de Tierra Vivienda y Hábitat (FTV) de Olavarría, Saúl Bajamón: "ya elevamos notas a todos los organismos locales y nacionales competentes, nos hemos movilizado y no tenemos ninguna respuesta cuando la situación social se agrava. Estamos haciendo esfuerzos solidarios entre los compañeros para asistir a situaciones difíciles no solo alimentarias, hay compañeros que no pueden pagar sus alquileres y quedan en la calle, todo esto pasa ante la total indiferencia de los funcionarios" sostuvo.

Más adelante el dirigente social explicó que "es difícil hablar con quienes no se ponen en el lugar del otro y tienen la visión del neoliberalismo, entonces no nos queda otro camino con insistir con un Programa que funcionó, que la actual gestión inspeccionó, que daba contención y que de un plumazo lo sacaron discriminando a nuestra organización" consideró.

Para finalizar Bajamón adelantó que "el martes una delegación va a recorrer los lugares donde dejamos las notas y si no hay respuestas el miércoles hacemos ruido" advirtió.