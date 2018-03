Por pedido de empresarios, postergaron la licitación de la Ruta 3

Así lo confirmó a Infoeme el referente de autoconvocados de azul por la Ruta 3, Juan Crocco. La licitación que tenía que abrirse el 3 de abril ha sido modificada para el 20 de abril. “Desde Vialidad me comentaron que dada la magnitud de la obra los empresarios habían pedido una prórroga de no más de quince días para ultimar los detalles de la cotización final” sostuvo.

La licitación para la construcción de la Autopista en la Ruta 3 que tenía que abrirse el 3 de abril fue postergada para el 20 de abril por pedido de las empresas que participarán de la cotización.

Así lo confirmó a Infoeme, el referente de autoconvocados de azul por la Ruta 3, Juan Crocco: “Me puse en comunicación con la gente de Vialidad nacional para ver los motivos de la demora para apertura de sobres. Y me comentaron que dada la magnitud de la obra, los empresarios habían pedido una prórroga de no más de quince días para ultimar los detalles de la cotización final. Sabido es que una vez que se abran las ofertas no podrán sufrir modificaciones” dijo.

Según expresó Crocco “en principio no modificaría el inicio de la obra porque solo sería una variación en la apertura de sobres. Por ahí se demora unos días la firma del contrato que será en mayo con la entrega del corredor pero esperemos que el 20 de abril definitivamente se abran las ofertas y las obras comiencen en tiempo y forma” sostuvo.