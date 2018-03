Concejal denunció que un paciente grave no recibió atención en Sierras Bayas

Este martes el concejal de Cuidemos Olavarría, Eduardo Rodríguez, estuvo en el Hospital de Sierras Bayas para constatar una denuncia por la falta de médico de guardia de los vecinos de la localidad.

“Estuve a la mañana en el Hospital de Sierras Bayas para constatar la situación que se da desde hace mucho tiempo. Hay falta de médico de guardia en distintos días y horarios de la semana” comentó el concejal.

Sobre la denuncia de los vecinos de la localidad, Rodríguez explicó que “en el día de ayer hubieron dos casos que fueron complicados, y concretamente una situación de un vecino de Colonia San Miguel que tuvo una emergencia crítica” y agregó “el vecino tuvo que ser asistido por la ambulancia con el chofer y con un enfermero hasta que ingresó al Hospital de Olavarría con código rojo y tuvo que ser intervenido”.

El concejal también sostuvo que “nos hemos enterado que el Hospital de Sierras Bayas tiene sala de internación, pero que no está disponible ya que los días que no tenes médico de guardia no podes tener una persona internada”.

Este reclamo por parte del bloque Cuidemos Olavarría se suma a los diversos temas planteados en Salud. En ese sentido señaló: “ya hemos planteado desde nuestro bloque una serie de observaciones como la calidad de comida del Hospital, un pedido de informe sobre la falta de funcionamiento de la aparatología del Hospital. Pedimos que den respuestas quienes tengan que darlas”.

Por último, el concejal Eduardo Rodríguez pidió “a las autoridades, al Intendente y a la Secretaria de Salud Diamati que resuelvan la situación, que den respuestas y expliquen a la gente que den respuestas sobre por qué hay días y horarios que el Hospital no tiene médico de guardia”.