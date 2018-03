Docentes y otros gremios estatales realizaron una jornada de protesta

El Frente Unidad Docente de Olavarría (FUDO), integrado por los gremios SUTEBA/FEB/UDOCBA llevó a cabo este martes una radio abierta en el marco de la jornada de lucha de los Trabajadores Estatales Bonaerenses, acompañados por estatales de ATE y Judiciales.

“La idea es hacer una jornada de protesta para acompañar la lucha que se está dando en toda la provincia de los estatales. Cada uno de los sectores ha traído sus propios reclamos pero nos une uno que es el techo de las paritarias que se intenta cerrar en un 15%” sostuvo la secretaria general de Suteba Olavarría, Verónica Danelli.

Advirtió que pese a la no realización de paros, no hubo avances en la discusión paritarias: “Se ha cerrado hasta ahora el canal de diálogo pero estamos a la espera de una nueva convocatoria. Ya va a hacer un mes que estamos a la espera con los chicos en las aulas como quiere la Gobernadora y sin embargo no hemos escuchado ningún llamado” indicó.

Es excusa decir que quieren a los chicos en las aulas para negociar con los docentes.

Por último, Danelli señaló que finalmente habrá paro “el 5 de abril pero no va a ser solo del sector docente sino de todos los estatales”.

También se refirió al reclamo por el no cierre de los Bachilleratos de Adultos: “se han cerrado los bachilleratos de adultos y en Olavarría se están perdiendo 150 horas. Son un montón de docentes que quedan sin trabajo más todo los jóvenes y adultos que quedan sin la oferta educativa” dijo.

En tanto, desde FEB, Mayra Lagano, habló sobre la problemática de las licencias médicas: “Una de las cosas que está preocupando muchísimo al sector docente porque todavía no estamos teniendo respuestas. No sabemos si las pocas que han sido cargadas no van a ir a descuento. La gente tiene que solicitar Junta Médica y no reciben respuestas. No sabemos si los suplementes van a cobrar. Han implementado un sistema que no funciona”.

Sobre las jubilaciones docentes y cargos provisionales expresó: “en noviembre de 2017 en el portal ABC se veía un listado de gente que iban a jubilar de oficio y desapareció. Y ahora empezaron por boletín oficial y la gente empezó a recibir los ceses de oficio. Lo rechazamos porque no se tiene en cuenta ningún derecho sino que pasarían a cobrar el 60% de su último sueldo y se quedan sin obra social”.

Finalmente la Secretaria Adjunta de Suteba Olavarría, María Risé, rechazó el traspaso de los Centros de Formación profesional a la órbita del ministerio de Trabajo: “Hay un modus operandi por parte de la Provincia de Buenos Aires en la comunicación de sus decisiones en materia de política educativa en este caso hemos tomado conocimiento de una resolución que ha sido remitida a los Centros de Formación conveníamos. En Olavarría el Centro de Formación profesional 403 “Carlos Moreno” de la CTA recibió la resolución que establece el traspaso al ministerio de Trabajo y lo rechazamos. Y queremos hacer público que hace un año y un mes que el Centro de Formación está sin Director porque la Dirección de Escuelas desconoce el convenio y estamos sin secretario. Es lamentable” concluyó.