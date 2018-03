Vuelve Prisma, la experiencia Pink Floyd

Este martes comienza la venta de entradas para la vuelta de Prisma, la experiencia Pink Floyd, al Teatro Municipal de nuestra ciudad.

Regresan a nuestra ciudad luego de haber recorrido los escenarios de los teatros más importantes de Capital Federal, La Plata, Mar del Plata y más durante los 4 años que duró la gira.

El show consiste en dos horas de grandes clásicos de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Where Here, Animals y Division Bell sumados a algunas joyas de la primera época para los más fanáticos.

Prisma se completa con Francisco Fresard en voz, Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras, Agustín Caputo en bajo, Germán Klingenfuss en teclados, Natalia Valeria, Jazmín Guerendiain y Melany Flores en coros y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.