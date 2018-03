Mario Busto pasa a retiro y deja la Coordinación Rural

Se alejará la Coordinación zonal de Seguridad Rural, cargo en el que se desempeñó poco menos de un año. “Me voy contento porque en mis 32 años y 9 días de servicio, cumplí en lo que me propuse en mi trabajo” expresó ante los medios. Hasta el momento no se conoce quien será su reemplazante.

El Comisario Mayor Mario Busto pasará a retiro y se alejará de la Coordinación zonal de Seguridad Rural, cargo que ocupaba desde hace poco menos de un año.

El ex Jefe Distrital de Olavarría comunicó la noticia a los medios de la región y dijo: “Creo haber cumplido con mis objetivos. Me voy contento porque en mis 32 años y 9 días de servicio, cumplí en lo que me propuse en mi trabajo” sostuvo.

Por último agradeció el trabajo realizado junto a los periodistas para poder divulgar las acciones realizas por la Coordinación zonal de Seguridad Rural.

Hasta el momento no se conoce quien será su reemplazante.