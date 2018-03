“Los docentes no tienen espacio de negociación con el Gobierno”

Este jueves por la tarde, docentes de nuestra ciudad, llevaron adelante la “Marcha de las Antorchas” en el marco del plan de lucha que lanzó este miércoles el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

María Elisa Rissé, referente de Suteba Olavarría, dialogó con los medios sobre el resultado de la reunión que mantuvo el Gobierno Provincial y los Gremios Docentes este miércoles, donde Vidal ofertó 15 % de aumento y plus por presentismo.

En principio dijo: “Es un Gobierno que tiene un ‘modus operandi’ de imponer decisiones que vulneran Derechos. Las propuestas son reformas unilaterales que modifican las condiciones de trabajo de los docentes, los docentes no tienen espacio de negociación ni de generar consensos”.

Luego expresó que se trató del “la quinta que el Gobierno pone sobre la mesa la misma propuesta de recomposición salarial más, algo que para no nosotros no merece ni consideración, que es el presentismo y el plus por capacitación. Si un Gobierno está preocupado por la calidad educativa y por la formación de los docentes tiene herramientas como para hacer capacitaciones en servicio, eso está pautado y normado de manera que no necesita abordar el circuito privado de capacitación de esta manera”.

En cuanto a la suma por presentismo que propuso el gobierno provincial, la Secretaria General sostuvo: “No vamos a negociar salud por dinero, eso habla de la escasa preocupación de la Gobernadora María Eugenia Vidal por la salud de los trabajadores cuando tiene cero política de prevención, los docentes y maestros trabajan con más de 30 chicos en un aula y están expuestos a enfermedades infecto contagiosas comunes y no hay ni siquiera una propuesta de vacunación masiva contra la gripe, por ejemplo”.

Por otro lado destacó que las sumas “son aleatorias” derivadas “para un docente que no se enfermara, que no tuviera enfermo a un hijo, no cursara un embarazo, deberían alinearse unos cuantos planetas para cobrar la suma de presentismo. No vamos a negociar eso”.

En cuanto al posible paro de actividades estipulado para abril, Rissé expresó: “Se está discutiendo con el frente gremial y con el resto de los estatales. A su vez se hará la jornada de protesta del cuatro de abril en conmemoración del asesinato y pedido de justicia por Carlos Fuentealba y se está preparando la marcha Federal Educativa también”.

Por otro lado, al ser consultada sobre la situación del Bachillerato para Adultos, manifestó que “hemos ingresaron una impugnación de la resolución de este nuevo ordenamiento del sistema educativo y también de la comunicación conjunta que dispone –sin número ni firma- que se la hacen aplicar a los Directores para cesar a los provisionales. La ilegalidad absoluta”.