“Variedad de canciones, estilos y mucha energía”

Los olavarrienses Tomás Correa y Gonzalo Cabri llevarán adelante la presentación de sus respectivos proyectos musicales el viernes 23 de marzo en el Multiespacio Cultural “Yapay”, ubicado en Coronel Suárez 1935, a partir de las 23 hs.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $80 y pueden ser solicitadas a través de las cuentas de Facebook e Instagram de los músicos (Fb: Tomás Correa - Gonzalo Cabri; Instagram: toomicorrea - gonzalocabri).

Infoeme pudo hablar con los jóvenes músicos sobre el show que van a brindar:

- Sabemos que la presentación se basa en dos proyectos solistas nuevos ¿Qué va a encontrar la gente en esta nueva etapa?

G: Proponemos un show variado, por ambos lados. Nos gusta mucho experimentar, escuchar todo tipo de música y jugar con las canciones, encontrarle la vuelta para salir de las versiones originales que ya todos conocemos. El show que vamos a llevar adelante en el bautismo de nuestros proyectos es bastante dinámico en cuanto a emociones. Tenemos momentos de mucha alegría y otros en los que bajamos los decibeles. Con eso se va a encontrar la gente: variedad de canciones y estilos y mucha energía

T: Creo que se van a encontrar con algo bastante diferente a lo que veníamos haciendo. Nosotros venimos de una banda donde siempre intentamos jugar con diferentes estilos, pero esta vez es algo mucho más personal, más trabajado desde las reversiones de las canciones que todos conocen. Creemos que esa energía que estamos poniendo se va a transmitir a quienes vean desde abajo.

- ¿Qué expectativa tienen del show y de la respuesta del público?

G: Espero que sea un show divertido. Principalmente para nosotros. Creo que una de los puntos importantes con el que encaramos estos proyectos es el de disfrutar, más allá de todo. Si logramos eso y se lo podemos expresar al público no hay duda de que se va a vivir un lindo momento.

T: En lo personal es uno de los shows más importante de mi carrera, la expectativa siempre es con uno mismo, poder disfrutar y dar lo mejor, que en definitiva es para lo que uno trabajó. Después, como ya dije anteriormente, la energía se transmite y el público eso lo siente.

- Resignados fue para ustedes un comienzo del recorrido en la música ¿Qué más pueden agregar a ese recorrido?

G: Fue una etapa intensa, cargada de emociones, energías, aprendizajes. Tuvimos la suerte de vivir experiencias que no cualquier pibe de 17 o 18 años puede vivenciar. Haber grabado el disco Improvisar fue todo un aprendizaje. Fue la primera vez que trabajamos codo a codo con un productor del que aprendimos mucho. Es una lástima que la banda se haya terminado cuando empezamos a saber qué sonido buscábamos, a entender más de arreglos, entre otras cosas. Pero bueno, las etapas terminan y uno tiene que seguir. Ahora buscamos plasmar todo eso que aprendimos en esta nueva aventura.

T: Resignados fue nuestra escuela, fue el lugar donde a base de caídas y golpes aprendimos a mejorar musicalmente. Coincido con Gonza en que Improvisar fue como plasmar todo el trabajo logrado en los 5 años que duró el proyecto. En lo personal puedo agregar más recorrido de sesiones musicales con diversas bandas de La Plata, Capital, entre otros lugares, pero siempre aplicando los aprendizajes que Resignados me inculcó como base.

- ¿Cómo es la transición de una banda a un proyecto solista?

G: Pasar de una banda a ser solista al principio parece la idea más loca del universo. Personalmente, es dejar la seguridad de saber que estás en un grupo en el que sonas de determinada manera porque lo que sos como músico es también en parte por tus compañeros. ¡Pero ahora no hay nadie! Si bien vamos a tener invitados para darle más color a las canciones, los temas salen de uno. Desde el momento en que me puse a preparar el show empecé a conocerme de nuevo como músico: la guitarra la toco así, la voz puede salir de otra manera, en esta parte puedo variar la canción, etc.

T: Es muy raro. De un momento a otro descubrís lo que vos podes hacer desde el protagonismo, es muy difícil aceptar que toda la presión va en el solista, pero a su vez tiene las partes hermosas de saber que el acompañamiento de los colegas y amigos está ahí para hacer toda la transición más tranquila, más dinámica. Es jugársela y conocerse más a uno mismo

- El show que proponen es más o menos un comienzo nuevo para cada uno ¿El hecho de que sea juntos la presentación es por algo en especial o van a seguir armando shows cada uno con su proyecto?

G: Creo que no existía otra posibilidad que no sea presentarnos juntos cuando nos decidamos largarnos como solistas. A Tomi lo quiero un montón como amigo y lo respeto mucho como músico. Es alguien que está abierto a ideas y no se estanca en ningún estilo, además de que tiene un talento que viene de familia, no estoy descubriendo nada. Como primera presentación de los proyectos era inevitable que lo hagamos juntos. Somos amigos de toda la vida y somos amantes de la música. Más adelante se verá. Primero queremos disfrutar de este primer paso. Sabemos por experiencia que una cosa es visualizar el camino y otra caminarlo. Vamos a ir de a poco, con calma. El viernes tenemos una prueba para la que nos venimos preparando hace tiempo y esperamos que salga lo mejor posible.

T: Coincido con Gonza que no había otra forma de presentarnos que no fuese de manera conjunta, si bien los caminos son diferentes en cada proyecto, tenemos una historia musical juntos que nos permite acompañarnos y ayudarnos cada uno en el proyecto del otro. De esto también se trata el disfrute, de no solo armar la fecha con, a mi parecer, uno de los mejores guitarristas de los que he compartido escenario, sino también con un hermano que me dio la vida. Lo que pase más adelante se verá, por ahora tenemos la mirada enfocada en dar todo el viernes.