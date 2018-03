“Son aparatos muy caros, que tienen sus años y se emparchan”

Lo dijo la titular de la Asociación de Profesionales de la Salud, Alejandra Capriata, en referencia a la polémica por el funcionamiento del resonador. Junto a otras médicas de la entidad mantuvieron una reunión con integrantes de la Comisión de Salud. “Las respuestas no son sencillas. No es compremos un resonador, valen millones de dólares” advirtió. Además se refirió a la discusión sobre la carrera médica hospitalaria y la comida que se brinda a los pacientes en el Hospital.

Tras participar este miércoles, junto a otras integrantes de la Asociación de Profesionales de la Salud, de una reunión con integrantes de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Alejandra Capriata, habló con los medios de comunicación y se refirió a diferentes problemáticas inherentes al sistema público de salud.

Uno de los temas abordados fue la situación del resonador en el Hospital, tras la denuncia de concejales eseverristas sobre su no funcionamiento y la desmentida realizada por el Ejecutivo: “La aparatología hay que sostenerla permanentemente por la gran cantidad de estudios que se hacen. Son aparatos que tienen sus años y necesitan ajustes. Se está gastando mucho dinero en hacer estudios afuera. Valen millones de dólares y no alcanzan a arreglarse, se emparchan” dijo.

En referencia a la invitación cursada a los concejales para concurrir al Hospital, agregó: “Pidiendo un informe no alcanza, hay que embeberse de la realidad. Porque uno puede decir el resonador no alcanza pero se están haciendo estudios a mansalva y se está tratando de resolver derivando afuera cuando se rompe. Hay todo un esfuerzo de Salud que tiene que ser conocido por la comunidad. Las respuestas no son sencillas. No es compremos un resonador; valen millones de dólares” sostuvo.

Capriata también se refirió a la continuidad de la discusión con las autoridades por la carrera médica hospitalaria: “El régimen salarial es uno y el escalafón es otro. Nos tienen cristalizados sin poder que se calcule el porcentaje salarial. Nuestro porcentajes surgen de un sueldo básico de un técnico municipal categoría 3 y a partir de ahí hay porcentajes escalafón que se va aumentando para las cargas horarias de los profesionales y esto no sucede porque está cristalizado. Tenemos médicos de 20 o 30 años que están en la categoría más básica que es asistente” expresó.

Estamos armando con la gestión de salud una mesa de trabajo para lograr estas modificaciones

En ese marco, la médica se diferenció del Sindicato de Municipales a la hora de entablar las negociaciones: “Somos afiliados a Cicop pero no nos hacen descuentos aunque nos sostienen desde el punto de vista sindical. Somos una Asociación de Profesionales no un Sindicato. No coincidimos con muchos de los métodos y los objetivos del Sindicato de Municipales por eso hemos buscado otra representación. Pero la Municipalidad dice que Cicop no tiene injerencia en el ámbito municipal y ahí se nos ha inhibido” sostuvo.

La profesional recordó que en materia de atención de la Salud, “Olavarría es compleja por la cantidad de habitantes, el tránsito y los accidentes laborales. Por día entran cinco accidentes viales en el Hospital. Tenemos una única Guardia de Pediatría en la Ciudad las 24 horas que es un desafío para el sistema de Salud Público” dijo.

“Uno de los sectores más álgidos es la guardia general. Con el tema de PAMI que esperemos que se regularice, la afluencia es impresionante. La demanda, los accidentes y eso hace que no alcancen los médicos. Se está trabajando en un reglamento interno nuevo. Han aumentado el importe de las guardias según los sectores y es un avance. Faltan médicos en la zona serrana porque los médicos se van al sector privado”.

Por último habló de la cocina del Hospital y la comida que se ofrece a los pacientes: “Se está trabajando mucho con la Dirección del Hospital. Hay errores todavía. Hay que seguir chequeando lo que se realiza durante la noche porque están los mayores problemas. La organización de la cocina es muy buena. Se compra muy bien la comida, el tema es como se hace” advirtió Alejandra Capriata.