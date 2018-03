La Dra. Mariana Lestelle denunció al Dr. Michetti por violencia laboral y de género

Días atrás, la médica local Dra. Mariana Lestelle denunció, a través de su red social Twitter, que el Dr. Gabriel Michetti –Director del Hospital de Oncología Luciano Fortabat- ejerció “violencia laboral y de género” en su contra.

A través de una serie de 'tweets' manifestó “Un día llegué, me dijeron ‘no podes entrar a esta oficina por orden del Director’. Pregunté, ¿solo yo o no puede entrar ningún médico? Sólo vos me respondieron”.

En ese marco detalló que le descontaron el presentismo laboral el día del fallecimiento de su madre y que tampoco tenía permitido el ingreso a la farmacia del Hospital.

Finalmente remarcó que las acusaciones estaban direccionadas al hermano de la vicepresidenta de la Nación.