Un hombre realiza una huelga de hambre frente a Coopelectric

Un ex trabajador de Cooepelectric lleva a cabo una huelga de hambre en la vereda de la cooperativa local.

Se trata de Héctor Rodríguez, quien reclama la recategorización de su jubilación. Según indicó tras dialogar con Infoeme, él era “capataz general” pero “me dieron la baja porque decían ellos que yo no estaba en condiciones de trabajar porque estaba enfermo, y es cierto, tuve cáncer pero me curé, no he tenido nunca más un problema”.

Actualmente, la esposa padece una dura enfermedad y el reclamo por el cambio de categoría tiene que ver con una dura situación económica que atraviesan, “me sacaron y no me remuneraron con la categoría que yo tenía, me pusieron de medio oficial o un poco más”.

Finalmente Rodríguez resaltó: “Nunca me indemnizaron y ahora reclamo que, después de tantos años de trabajo, modifiquen mi situación”.