Convocatoria por el centenario de la Escuela 17

La Escuela 17, “Helena Larroque de Roffo”, ubicada en Alsina y Bolívar cumple cien años y trabaja en la reconstrucción de su memoria institucional.

Desde la institución, se desean evocar diferentes momentos que han hecho su historia a través de una galería fotográfica que muestre en el presente las vivencias del pasado y que se expondrá el día de su centenario, el 13 de mayo.

Se convoca a ex alumnos, ex docentes, autoridades educativas de las distintas etapas de la escuela, ex miembros de asociación cooperadora que deseen acercar fotografías y vivencias de su paso por la querida 17.

Es importante aclarar que se realizarán copias del material alcanzado para su inmediata devolución. Las fotos de recibirán hasta el viernes 30 de marzo.

Quienes deseen colaborar podrán dirigirse a la sede escolar o comunicarse al 444685 ó al 15304774.