Jáuregui tras el discurso de Vidal: “la vimos muy emotiva y muy combativa”

El senador olavarriense Dalton Jáuregui (Cambiemos) analizó el discurso de la Gobernadora María Eugenia Vidal durante la apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense.

Para el ex jefe de Gabinete se trató de un “muy interesante discurso. La vimos muy emotiva y muy combativa” consideró.

Jáurequi opinó que “más allá de lo técnico - que la verdad que en eso María Eugenia y Mauricio ambos discursos fueron muy técnicos- nosotros estamos muy contentos. Privilegiamos ese rol profesional y no tanto el político que es a lo que veníamos acostumbrados. Me parece que es lo que le tenemos que demostrar a los bonaerenses, sobre todo a María Eugenia cierta madurez a la hora de cumplir ese rol” sostuvo.

Respecto a algunos de los ejes de la presentación consideró: “tocó temas trascendentales como una reforma del Código Procesal Penal. Habló de cambios que es una deuda que hoy tenemos con los bonaerenses a la hora del cumplimiento de penas o de algunas medidas que ayuden a los jueces a impartir justicia o a tener un servicio mejor de justicia. Después habló de lo que sería una reforma judicial, de empezar a instruir a los abogados, a los jueces, todo lo que es capacitación. Es algo que yo sé y me consta que en ese espacio se pide más que nada” expresó.

Sobre la postura de Vidal respecto a la educación y el conflicto docente, el legislador señaló: “Habló de educación, de lo que implica el debate hoy que se está dando, de la necesidad de que seamos maduros a la hora de plantear inquietudes que tenemos, más allá de los sindicatos que representan a ese sector y nosotros que representamos al gobierno tener madurez y que el debate se dé con los chicos en las aulas”.

“Eso es un poco lo que todos queremos porque el objeto es ese, es el estudiante, el chico, el menor, y no los maestros con sus inquietudes, más allá de presentismo si, licencias si, licencias no, hoy el debate lo tenemos que dar, siempre y cuando se dé con los chicos en las aulas. Habló de los números que implicaba la licencia, me parece que si tomamos esos datos de licencia, de ausentismo, y vemos hoy los números que tenemos respecto con las pruebas es un indicativo de que tenemos que conquistar a los maestros para que le den un servicio mejor de educación a los chicos” continuó Jáuregui.

Respecto a la obra pública en la Provincia subrayó: “es un eje, la inversión que se ha hecho en la obra pública y los bonaerenses lo vemos, transitamos las rutas, yo uso las rutas provinciales y si es un debate que va a dar. Ella entiende – por Vidal- que dotar de infraestructura a toda la provincia y al país va a hacer que seamos más productivos, que podamos exportar más. El bonaerense que hoy se siente un poco dolido por la elevación de los impuestos también lo que ve es que la obra pública que está llegando y eso quiere decir que venimos bien” indicó.

También se refirió a la importancia que la Gobernadora dio al Fondo de conurbano en su alocución: “Habló de la lucha, del rol de nación y del rol de provincia, y de lo que significaba para ella como propulsora de ese pedido traer ese dinero al pueblo bonaerense. Estamos muy contentos con el logro cumplido pero nos convocó a seguir trabajando”.

Por último, el senador de la Séptima opinó que en 2018 “la agenda legislativa me la imagino con mucho debate y con mucho consenso, buscamos eso, por más de la conformación que tenemos en el cuerpo soy un convencido de que el debate hace que tengamos una legitimación normativa. Vamos a estar esperando la semana que viene el decreto, el debate se va a dar en las comisiones” concluyó Daltón Jáuregui.