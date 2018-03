Campaña de prevención contra el Cáncer de Colon

Del 3 al 6 de abril la Secretaría de Salud Municipal – en conjunto con la filial local de LALCEC – realizará controles de rutina totalmente gratuitos como parte de la campaña contra el Cáncer de Colon.

La actividad se enmarca en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, es por eso que en las fechas mencionadas en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Curta” y en todos los centros de salud diferentes profesionales médicos atenderán la demanda de quienes quieran acercarse.

El cáncer colorrectal es un tumor maligno que se desarrolla en la última porción del tubo digestivo (intestino grueso), el cual está compuesto por el colon y el recto. No se conocen las causas exactas de esta enfermedad, por eso rara vez puede explicarse por qué se presenta en una persona y no en otra. Sin embargo, es importante aclarar que no es contagioso.