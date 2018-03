“Lo supimos dar vuelta para ganar un partido bárbaro”

Torneo Federal C

En Laprida, Jorge Newbery recibió a El Fortín por el partido Revancha de los Octavos de Final del Torneo Federal C y fue una contundente victoria para los olavarrienses por 5 a 2 con 4 goles de Piecenti y el restante de Frías que dialogaron con la prensa luego del triunfo.

Emiliano Piecenti y Diego Frías dieron sus puntos de vista una vez conseguido el boleto a la siguiente instancia del Torneo Federal C.

“Arrancamos dormidos pero lo supimos dar vuelta y terminamos ganando un partido bárbaro” dijo feliz Piecenti para agregar: “Creo que después del primer gol dominamos todo el partido y se reflejó en el resultado”.

El “Conejo” fue autor de 4 de los 5 goles de El Fortín en la tarde del domingo y sobre ello opinó: “Venia esperando este partido, por suerte se me dio y estoy muy contento, por mí y porque estamos haciendo un trabajo excelente entre todos”.

El otro goleador fue Diego Frías que comenzó diciendo: “Hicimos un gran partido porque fuimos ordenado y tuvimos actitud” para luego pasar a destacar la labor de Jorge Newbery que “tienen un gran equipo, tienen grandes delanteros y siempre mantuvieron el orden”.

Pero a pesar de la victoria, el jugador llegado de Sol de Mayo fue crítico al empezar en desventaja. “No sé qué es lo que nos pasa, es un equipo que empieza muy dormido en los primeros tiempos pero logramos reaccionar en el momento justo y nos terminamos yendo al entretiempo 3 a 1 y fue muy importante”.

“Hicimos las cosas para ir ganando, no sé si el partido con este resultado, nosotros no vinimos a quedarnos atrás, presentamos una táctica 4-3-1-2 hoy nos salió aunque no sé si en el global jugamos bien pero sí fuimos justos ganadores” agregó luego Frías.

“El Fortín fue ordenado y creo que es lo importante para este tipo de definiciones” sentenció el autor del quinto gol en el triunfo que decretó el pasaje a la siguiente instancia donde se enfrentará a Huracán de Carlos Tejedor.