Representantes del Frente de Unidad Docente presentaron este jueves en el Consejo Escolar un escrito con el que expresaron sus quejas por fallas en la implementación del nuevo sistema de licencias médicas.

En diálogo con los medios, la referente de Suteba Olavarría, María Elisa Risé dio detalles del reclamo: “Venimos a solicitar por tercera vez la suspensión de la aplicación que se está utilizando para las solicitud de licencias o que por lo menos haya respuestas certeras respecto del derrotero de la solicitud de los compañeros por motivos de enfermedad” dijo.

Hay una cantidad de situaciones sin resolver, en el limbo. Lo venimos a manifestar en el Consejo Escolar porque este es el lugar que representa en el territorio a la Dirección general de Escuelas

Risé precisó que las complicaciones “van desde las dificultades para que los docentes ingresen a la aplicación para reportar su certificado de salud y solicitar la licencia. Desde el arranque hay situaciones como que las escuelas no se enteran que el docente está de licencia o no tienen comprobantes para solicitar suplente o situaciones muy graves como licencias de larga duración y la persona no tiene posibilidad de saber como la encuadraron en esa licencia” indicó.

“No están convocando a los docentes a las juntas médicas y es lo más grave. Se vence el periodo de licencia ordinaria con goce integro de haberes. Les están diciendo en el Consejo Escolar que renueven la licencia y pongan otra foto y tenemos que esto afecte el salario de los docentes porque son 25 días con goce íntegro de haberes” señaló la representante de Suteba Olavarría.

En este sentido, concluyó: “Si el sistema requiere ajustes, que lo ajusten y después lo implementen. Están ocasionando una cantidad de incertezas que genera angustia en personas enfermas” dijo.

Por su parte, Matías Núñez de Udocba manifestó: “Ellos dicen que no tienen injerencia con el sistema. No tenemos un referente que nos pueda responder. Te dicen que llamen al 0800 y si tenes mucha suerte te atienden. Si lo hacen te dicen que van a asentar la solicitud peor tampoco te toman datos” explicó.

“Tampoco te dicen si las licencias están aceptadas o rechazadas. Eso ocasiona que el docente falta y si es rechazada eso ocasiona una falta injustificada” finalizó Núñez.