Se entregaran títulos de propiedad a más de 500 familias

El próximo martes 20 de marzo a las 14:00, se realizará una nueva entrega de títulos de propiedad en el Salón Rivadavia. En esta ocasión, más de 500 familias se verán beneficiadas.

En el acto se firmarán 207 escrituras y se entregarán 319 títulos de propiedad y contará con la presencia de funcionarios provinciales y municipales.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial se informó que los citados deberán concurrir a las 13:30 del martes 20 de marzo para recibir la acreditación correspondiente para el acto.

A continuación los beneficiarios de las escrituras y los títulos:

Citación para firma de escrituras

Los citados deberán presentar documento de identidad y fotocopia, constancias de CUIL/CUIT, en caso de estar divorciado copia del acta o sentencia de divorcio y de presentarse en carácter de apoderado deberá acreditar el poder original.

Abraham Amorina Rocío y Navarro Sebastián Mario (C.,Apod.); Acevedo, Adriana Evangelina y Albertelli, Héctor Gastón; Agapito, Jorge Paulo y Rekofski, María De Los Ángeles; Ahumada, Ricardo Fabián y Rodríguez, Gisela; Alberca, Darío Baltazar; Alonso, Melisa Juana y Ferrer, Sebastián Daniel; Arce, Eloy Guillermo y Loncuante, Olga Elcilda; Aristi, Jesús Matías (C.), Martínez, María Cecilia (C.) y Heinz, Edgardo (Apod.); Avalos, Mariana Haydee; Bahía, Andrea Viviana y Suarez, Elías Benjamín; Bahl, Ricardo Omar; Belis, Myrian Edith; Blanco Fernández, María Justina; Bravo, Blanca Esther; Bruno, Marina Lucia y Collado, José Ramón; Bustos, Natalia Lorena y Sanabria, Gastón Christian; Cabrera, Graciela Amelia; Cajes, Diego Oscar y Liceaga, Yesica Anabela; Cartolano, María José y Blanco, Gustavo Javier; Castellano, Ana María y Peralta, Francisco Esteban; Castro, Cesar Luis y Méndez, Azucena Rocío; Castro, Héctor Daniel (Donat.) y Arias, Natalia Andrea (Donat.); Cejas, Nazareno Elías y Gallo, Jesica Lorena; Cisneros, Stella Maris; Citati, Juan Pablo (C.,Apod.); Cordero, Ana María Y Oliva, Román Alcides; Cuenca, Dora Mercedes; Da Luz, Stefanía y González, Mauricio David; Dadin, Natalia Soledad; Díaz, Gustavo Daniel y Silguero, Soledad Lorena; Díaz, Mónica Beatriz; Díaz, Verónica Gabriela; Díaz, Yamila Andrea; Doleschan, Roberto Ariel; Fernández, Norma Beatriz; Ferrer, Néstor Javier y Pal, María De Los Ángeles; Ferreyra Sosa, Carlos Manuel; Ferreyra, María Agustina y Planes, Emilio Sebastián; Figueroa, Graciela Teresa; Fredes, Cristian Miguel y Ugon, María Celeste; Gabrielli, Pablo José y Izarriaga, Cecilia Mabel; García, Sergio Gustavo y Fernández, Mónica Isabel; Gavazza, Marcelo Fabián y Martínez, Sandra Mariela; Gómez, Edgardo Daniel (C.,Apod.) y Gómez, Yamila Mabel (C.,Apod.); Gómez, María Alejandra y Romero, Jorge Aníbal; González, Cándido Orlando y Ferreyra, María Cristina; González, Fernando Miguel; González, Mirta Esther y Pereyra, Alfredo Daniel; Hachin Elizondo, Nasif Nery; Heinrich, Paula Irma y Galván, Matías Cesar; Ibañez, Cecilia Lucrecia Magdalena; Iriarte, Silvia Rosana y Romero, Carlos; Kessler, Olga Beatriz; Leal, Miguel ángel y Pedernera, Laura Lorena; Leira, María De Los Ángeles; Lemos, Néstor Fabián y Ovejero, Olga Mabel; Macías, Natalia Alejandra y Ugon, Oscar Ernesto; Mangifesta, Pablo Sebastián (C.) y Vitali, Graciela Mirta (V.); Mansilla, Sandra Carina y Troncoso, Ramón; Marín, Valeria Cecilia; Martínez, Silvana Carolina y Brevis Meza, Gabriel Gustavo; Matos, Enrique Fabián y González, Graciela Analía; Miceli Rajoy, Fernano Diego (Tit.) y Stojnic, Yanina Marisol (Cony.); Molina, Alberto Daniel y Lafasi, Carmen Esther; Monge, Guillermo Mauricio; Morais Moz Herce, María Cecilia y Martínez, Ciro Luciano; Muñiz, Marcela Alicia; Navarro, Claudia Marcela; Oliva, Diego Gustavo y Salerno, Marcela Beatriz; Olivera, Mirta Susana y Garrido, Silvia Noemí (Apod.); Ortiz, Elena Ester y Fuhr, Miguel Ángel; Ostoich, German Américo y Aranco, Carina Maricel; Palomino, Elsa Noemí; Pedernera, Hever Eleomar, Pedernera, Emilia Susana y Pedernera, María De Las Mercedes; Pereyra Y Aguirre, Norma Isabel y Monzon, Juan Carlos; Pintos, Andrea Soledad y Tomageres, Daniel; Ponce, Natalia Noemí; Pugnaloni, Eduardo Agustín, Hoffmann, Ricardo (Presid.) Club Atlético Estudiantes (V.); Ramirez, Agustín (C.,Apod.); Rodríguez, Mirta Andrea y Castro, Osvaldo Alberto; Rodríguez, Yanina Soledad y Villegas, Mariano Alberto; Rojas, Jorge Eduardo (C.) Apod.; Roldan, Paola Alejandra; Rossi, Ismael Oscar; Salinas, Jorgelina Mariana y González, Eduardo Javier; Santero, Gustavo Sebastián; Santos, Victoria; Shmal, Eulogio y Acuña, Leticia Inés; Simón, Olga Leticia (Apod.,C); Sosa, Roberto Daniel y Suarez, Jorgelina Soledad; Taborda, Pablo Cesar y Navarro, Silvana Marisol; Testa, Noelia Ivana; Testa, Rosa Nancy; Valetutto, Pablo Alberto y Gone, Cristina Ofelia; Vargas, Sandra Elizabeth y Salazar, Alberto Ramón; Vázquez, Andrea Mabel; Vázquez, Zulma Griselda; Vieytes, Celia Graciela; Vitulo, María José; Vivas, María De Los Ángeles; Wagner, María De Los Milagros y Macias, Ceferino Facundo; Wagner, María Soledad; Weimann, Ricardo Gustavo y Testa, Sandra Marina; Zapata, Sonia Mabel.

Citación para entrega de escrituras

Los citados deberán presentar documento de identidad y fotocopia.

Abalo, María Celia; Abarrios, Juan Ignacio y Linares, Nelba Ivana; Acosta, Claudia Vanina y González, Maximiliano Gastón; Aguirre, Juan Francisco; Allogia Alric, Ignacio y Esnal, Natalia Soledad; Alvarez, Carlos María y Díaz Arizmendi, Ileana Judit; Álvarez, Carlos Roberto y Robledo, María Graciela; Alvarez, Cristian Ivan y Gallastegui, Yamila María; Alzogaray, Rosana Mariel y Pérez, Pedro Marcial; Amaray, Rosa Gladys y Orsatti, Antonio Aníbal; Ambroggi, Susana Daniela; Amores, Pablo Esteban y Rodríguez, María Soledad; Anaut, Yanina Soledad y Bandini, Fernando; Andía, Carlos Hugo y Ramallo, María Isabel; Andia, Gustavo Ezequiel y Genova, María Carolina; Angulo, Mauricio German y Gallo, María Fernanda; Aramburu, María De Los Ángeles; Arauz, Ricardo Alcides y Mapis, Mirta Alicia; Argumedo, Rosana Nelly Beatriz y Barboza, Vicente Armando; Arias, Ana Ester; Arias, Silvia Karina y Nuñez, Sergio Andres; Armendano, Roberto Ricardo y Ponce, Marta Beatriz; Arrieta, Jose Raul y Sposito, Silvia Beatriz; Asaro, Fernando Gabriel y García, María De Los Ángeles; Astudillo, Elsa Norma y Gil, Rogelio Valentín; Avendaño, Delmiro Oscar; Bacas, Dardo Walter y Beorlegui, Marta Lilian; Bahl, Pablo Javier y Steinbach, María Alicia; Barraza, Dora Mercedes; Barrientos, Mauricio Gabriel y Bustamante, Blanca Esther; Bassano, Carlos Alberto y Vázquez, María Ángelica; Basualdo, Domingo Paulo y Gervasio, Jesica Valeria; Belatines, Aníbal Cesar y Vivas, Gladys Raquel; Belis, Adriana Analia; Benito, Roberto Omar y Gramajo, María Esther; Berdun, María Celia y Bortayro, Carlos Sergio; Bianchi, Walter Javier y Vallejos, Claudia Marina Andrea; Boado, Oscar Daniel; Bordenave, María Rosa; Bravo, Carlos Alberto y Casas, Ivana Maricel; Bravo, Griselda Esther Soledad; Bravo, Gustavo Juan Víctor y Villafañe, Malvina Graciela Soledad; Briones, Maria Inés; Brun, Federico Miguel y Hernández, Lucrecia Corina; Burelli, Andrea Soledad; Burelli, Andrea Soledad; Caballero, Juan Antonio; Cabrera, Marcelo Claudio y Domizi, Silvia Susana; Cairo, Claudia Patricia; Caputo, Juan Ignacio Agustín y Vázquez, Gisela; Caputo, Juan Mariano Andrés y Pendas, Laura María Gabriela; Cardozo, Crispin Waldino y Hecl, Lidia Soledad; Carusso, Mauro Enzo y Vivarelli, Camila Luz; Castreje Azorai, Mónica Griselda; Cataldi, Adriana Edith y Gutierrez, Omar Alfredo; Cavaleri, Silvia Soledad; Cejas, Juan Luis y Ferreyra, Claudia Aurelia; Cepeda, Margarita Noemí y Silverii, Aldo Abel; Chavari, María Carolina; Coliman, Alejandro Juan Víctor y Escobar, María Eugenia; Colombo, Ángel Alberto; Damanins, Alejandro Remigio y Molinero, María De Los Milagros; De La Torre, Graciela Soledad y Sosa, Martin Osvaldo; De La Torre, Silvia Liliana; De Los Santos, Florencia; Degenhart, María Alejandra y Hadad, Cristian Mauricio; Delaude, Juan José y Quinteros, Patricia Isabel; Dentaro, Gustavo German y Libertino, Silvia Viviana; Di Carlo, Mirta y Dietrich, Emilio Manuel; Di Lorenzo, Nícolás y Manteiga, Silvina Bárbara; Di Pane, Mauricio Oscar y Draghi, Virginia; Díaz, Alejandro Saúl y Romero, Sonia Mariel; Díaz, Amelia Mercedes; Díaz, Lucas Maximiliano; Dome, Maria Elena y Perez, Ismael Enrique; Ehrk, Silvina Noemi; Elizabe, Carlos Rubén; Elizabe, Gladys Raquel; Escobar, Cristian Fabián y Miguez Herrera, Rosana Lilian; Fernández, Hugo Edgardo y Marfurt, Olga Tomasa; Fernández, Noelia y Pighini, Mariano Alberto; Frachia, Fabio Andrés y Zolorzano, Eliana; Fredes, María De Los Ángeles y Sarrasqueta, Marcelo Daniel; Frías, Hugo Ernesto y Gaviatti, María Del Carmen; Frías, Sonia Anahí; Fuentes, Alicia Noemí; Gallo, Alicia Mabel y Galván, Carlos Rubén; García, Clarisa Haydee y Gone, Jorge Daniel; García, Guillermo Gustavo y Maldonado, Lorena Paola; Garro, Carmen Yanina; Giménez, Noelia Natalia y Leal, Diego Alejandro; Gisler, María Cecilia; Gogorza, Ezequiel German y Lafaci, Blanca Mónica; Gónzalez, Claudia Clara; Gunther, Natalia Silvina; Hermosilla, Silvina Ivana; Herrera, María Rosa; Hipedinger, Celina; Hipedinger, Marta Graciela; Iriarte, Graciela Elizabeth y Pradas, José Luis; Jacobo, Javier Omar; Jauregui, Mario Alberto; Jerez, Elvira Nélida; Ledesma, Lucia Magdalena; Lencina, Verónica Marcela y Pereyra, Hernán Matías; Lizardia, Julio Carlos y Zapata, Celia Beatriz; Lizardia, Vanesa Nair y Lolli, Guillermo Alejandro; López, Gisela Vanina y Vicente, Leonardo Fabián; Lucato, Anabella Marina; Lujan, José Alberto; Luna, Aldo Darío y Pagano, Natalia Paola; Maibach, Sandra Noemí; Mancilla, Franco; María, Carlos Antonio; María, Carlos Roberto y Schamberger, Patricia Mabel; Márquez, Alicia Elisabet y Vidal, Eduardo Oscar; Martínez, Blanca Raquel; Massillo, Néstor Omar; Mata, María José y Pacheco, Sebastián; Meaca Ascazuri, Carlos Alberto y Melivilu Díaz, Viviana Vanesa; Medina, Adriana Inés; Melo, Diego Omar y Sciara, Silvina Verónica; Meringer, Miriam Elizabeth; Mora, Javier Gustavo y Soraiz, Verónica Vanesa; Moriones, Natalia Valeria; Naab, Cristian Guillermo y Raimondi, Natalia Verónica; Nasello, Stella Maris; Ogas, Adelaida Zulema; Orellana, Hilda; Orlando, José María y Pioli, Susana Cristina; Otermin, Gustavo Javier; Pagano, Natalia Paola; Paladino, Juan Ceferino y Salinas Meriño, Natalia Lujan; Pedersen, José Luis; Pelroso, Emilio Ramón, Pelroso, María Luisa Y Pelroso, Stella Maris; Pérez, Andrea Alejandra; Pérez, María Lorena; Pérez, Mariel Edith; Pérez, Ricardo German y Sánchez, Mariana Daniela; Pita, Hipólita María y Sosa, Alfredo Raúl; Pizarro, Blanca Rosa; Pouyanne, María Hilda; Quevedo, Jesica Sofía y Zarate, Iván Nazareno; Quintero, Juana Elizabeth; Quiroga, Sergio Gustavo y Ríos, Elsa Susana; Ramírez, Elina Raquel; Ristagno, Teresa Nora; Rocco, Mónica Lidia; Rodríguez, Mario Oscar; Rodríguez, Mauro Ernesto y Trisi, Natalia Lorena; Roth, Silvana Lorena; Rufino, Myriam Andrea y Tolosa, Sergio Gabriel; Ruschetti, Mónica Belinda; Salías, María De Los Ángeles; Sánchez, Mario Alejandro y Sarra, María Eugenia; Sánchez, Mario Roberto y Sbardolini, Guillermina; Sánchez, Roberto Osvaldo; Sandoval, Iremia; Severo, María José; Suarez, Claudia Alejandra y Basualdo, Ignacio Ismael; Tejo, Francisco Cornelio y Zubire, Susana; Tigri, Carlos Amílcar; Trapani, Claudia Elisabet; Verna, Santiago Rufino; Villagra, Margarita Antonia; Virgini, María De Los Ángeles.