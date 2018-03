El doctor Mirabella asumió como titular de PAMI

El Dr. Mario Ernesto Mirabella asumió formalmente este lunes como nuevo titular de la Delegación Local de PAMI en reemplazo de la Dra. Mariana Diamanti, quién en agosto se convirtió en Secretaria de Salud Municipal.

Si bien el Mirabella se encuentra en funciones desde el primero de marzo, el acto formal llevó a cabo este lunes a las 11:00 en la sede de Dorrego 2635.

La mesa de presentación estuvo conformada por Ramiro Ortiz - titular de la UGL de Azul del PAMI -, Juan Pablo Oxoby, contador de la UGLXXX del PAMI, José Valenza – titular de IOMA – y Silvia Arce – interina de PAMI -.

El acto se llevó a cabo ante integrantes de Centros de Jubilados y empleados de la obra social.

En diálogo con los medios, el flamante titular de la Delegación Local de PAMI, Mario Mirabella agradeció “a todos los presentes, a los trabajadores de la institución que vamos a remar para el mismo lado, a mi esposa, a mi madre y mi padre que me están apoyando, a la gente que ha estado en PAMI y a los Centros de Jubilados que son la base de todo esto” sostuvo.

Me sorprendió el cargo que me dieron. A remarla y a trabajar. El que me conoce sabe que trabajo. Lo principal es darle lo mejor al afiliado