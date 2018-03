Estudiantes empezó bien el Torneo Preparación

En el transcurso de este sábado se puso en marcha el Torneo Preparación que organiza la Federación Tandilense de Hockey para la rama femenina. Estudiantes inició el torneo en condición de local recibiendo a Remo.

En el Parque Guerrero, Estudiantes recibió a Remo de Azul y logró, al final de la primera fecha, dos triunfos, un empate y dos derrotas en la competencia que se juega bajo la modalidad de Challenger.

El certamen de la Federación Tandilense constará de 3 fechas, y las representantes “bataracez” iniciaron de buena manera. El debut fue derrota para las jugadoras de Estudiantes en la categoría Sub 14 por 4 a 1.

Luego, en simultáneo se llevaron a cabo dos partidos de Sub 12 y posteriormente siguiendo con la competencia oficial, jugó la Sub 16 logrando la victoria por 3 a 1 mientras que en Sub 18 fue derrota por 10 a 3.

En las categorías mayores, las olavarrienses empataron en 1 gol en Intermedia y se quedaron con la victoria en Primera Divisón por 2 a 0.

Por otra parte, al culminar la actividad de la Federación Tandilense, se disputaron partidos amistosos, en Primera en ambas ramas, ante Pico Football Club; este domingo volverán a enfrentarse.