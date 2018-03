“Centro Español nos pegó un susto bárbaro y casi se lleva un partido que teníamos controlado”

Estudiantes venció a Centro Español por 98 a 93 y a pesar de que dominó siempre el tanteador, el equipo neuquino reaccionó sobre el cierre y complicó a los dirigidos por Siemienczuk hasta el cierre del juego.



El entrenador Juan Siemienczuk y Joaquín Gamazo dialogaron con la prensa una vez finalizado el tercer encuentro en condición de local y previo a una gira por el sur del país donde deberá enfrentarse a Deportivo Viedma y a Ateneas.



“Me voy molesto y no porque me importe el score final, pero si me importa el manejo de la situación y la personalidad para afrontar las situaciones y como lo hicimos me molestó” justificó el entrenador paranaense que tiene el “bataraz”.



Luego hizo un breve análisis del partido donde destacó que “en los último 6 minutos permitimos que ellos vuelvan al partido y el mayor problema es que lo sabíamos, sabíamos que este es un equipo de los que mejor trabaja su mente cuando va perdiendo y pelea todos los juegos hasta el final y fuimos inocentes en ese aspecto” sentenció Juan Siemienczuk.



No tan ofuscado por el cierre del encuentro se mostró uno de los pivots del plantel “albinegro”: “Pudimos reaccionar a tiempo, pero tuvimos errores que no los podemos tener porque un equipo así que no se da por vencido nos hizo pegar un susto bárbaro y casi se lleva un partido que teníamos controlado” comenzó diciendo Gamazo.



“Lo más importante es que se ganó aunque una imagen de demasiada vulnerabilidad donde nos penetraban de todos lados y no los podíamos parar” continuó el oriundo de Junín.



Con el triunfo consumado y la cuarta conquista en forma consecutiva, el “Pepo” comenzó a pensar en los cotejos que vienen en el sur del país, “será una gira muy dura, pero vamos en búsqueda de traer algo como en la anterior y así seguir prendidos arriba” sentenció.