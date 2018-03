Pedro Aznar: “Estoy seguro de que este show los va a conmover”

Pedro Aznar llega este sábado a las 21:30 a nuestra ciudad presentando “Resonancia”, un espectáculo que conmemora los 35 años de su carrera solista.

Será un recorrido por sus canciones más emblemáticas en un formato Íntimo, con una cerca-nía muy especial. Un espectáculo que permite descubrir la esencia de las canciones, como también ver a Pedro Aznar utilizar el escenario como un estudio de grabación.

Sobre su vuelta a Olavarría y diversos temas Infoeme dialogó con el reconocido músico:

Qué difícil debe ser resumir 35 años de tu carrera solista en un solo show ¿Cómo lo preparaste y que se podrá encontrar el público el 10 de marzo?

No es fácil armar un repertorio que resuma una carrera tan larga, ya que necesariamente hay que hacer un recorte, pero creo que el que armé es justamente representativo. Voy a tocar canciones de cada uno de mis dieciocho discos en orden cronológico, así que el show es una suerte de viaje en el tiempo. Le di lugar a las clásicas que todos quieren escuchar y a algunas otras que expresan muy bien el espíritu de los discos de donde provienen. Es un show potente y emocionante.

¿Por qué presentás la gira bajo el nombre “Resonancia”?

Esta celebración no trata sólo de mi música, sino de mi relación con el público, que hizo propias esas canciones y les dio lugar como banda sonora de momentos importantes de su vida. Por eso le di el nombre Resonancia, que implica no sólo uno, sino dos o más cuerpos que vibran al mismo tiempo, cada uno expresando su propia particularidad.

Olavarría es una ciudad que supo recibirte con mucho cariño en ocasiones anteriores ¿Qué expectativas te surgen con esta nueva visita?

Esa relación cariñosa sigue en pie y creciendo, y estoy seguro que este show los va a con-mover. Para mí es más que un espectáculo, es revivir cuatro décadas, con la emoción que eso implica, y sé que desde la platea se vive con igual intensidad. Aun la gente que se acercó a mi música en años más recientes (tengo la alegría de contar con público de todas las edades, incluyendo chicos muy jóvenes) disfruta de esta Resonancia enormemente, porque (re)descubren mucha música que nunca habían escuchado en vivo.

Definís al espectáculo como íntimo, palabra que refiere mucho al acercamiento con la gente ¿Creés que ese acercamiento que lograste con la gente a lo largo de tu carrera trae consigo un Aznar más relajado?

En cierta forma sí, la madurez me ha regalado una actitud más serena de disfrute de lo que hago, y una hermosa relación con la gente. Me siento reconocido, querido, respetado, y esas son cosas que se ganan con el tiempo. Mi público es profundo en su apreciación, inteligente y muy afectuoso; siento que me dan carta blanca para crear lo que nazca y recibirlo con oídos y corazón abiertos. Eso es una bendición que agradezco cada día.

Para finalizar… ¿Cómo definirías tu carrera musical hasta ahora? Ya sea con una frase, una anécdota, como vos quieras.

Chico nace. A los cinco años escucha a los Beatles. Decide que no mucho más importa que perseguir esa magia que llena el aire de sonidos. Se dedica apasionadamente a hacerlo.