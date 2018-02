Fernando Di Carlo presente en la reunión contra la reforma

Luego de una movilización autoconvocada en las puertas de la AFA, los dirigentes del fútbol del interior se reunieron con autoridades del Consejo Federal.

Dirigentes de 12 clubes del Federal B, entre los que se encontró Fernando Di Carlo, y 2 del Federal C se reunieron con Julio Larrocca, vicepresidente primero del Consejo Federal.

En la primera parte de la reunión, los dirigentes tomaron la palabra mientras Larrocca escuchaba y tomaba nota. El eje central siempre fue la reestructuración, los cambios y como afectarían a jugadores, DTs, etc.

Con el pasar de los minutos, los dirigentes del Federal B coincidieron de manera unánime en tres grandes pedidos que acapararon la atención en todo el resto del mitin:

1) Que se dispute un Federal B en el segundo semestre y que sirva de preparación para el Regional 2019.

2) Que el descenso hacia la liga, por parte de los clubes que tienen su plaza en el Federa B, no sea abrupto. El que actualmente está en esa categoría y no logré el ascenso en 2019, no vaya directamente a la Liga para ganar su plaza y participar en 2020.

3) Participación en la toma de decisiones sobre cómo se llevará a cabo el Torneo Regional en 2019 y 2020.

Luego de lograr estos “principios de acuerdo” entre dirigentes y CF, Larrocca previa explicación a los presentes sobre los pasos a seguir, dio por finalizada la reunión comunicando que lo hoy hablado será analizado por los dirigentes del Consejo Federal y la Comisión de Torneos.

En el transcurso del día miércoles se llevará a cabo la sesión del Consejo Federal donde se espera numerosa presencia entre representantes, vocales, asambleístas y las autoridades del ente máximo del futbol del interior más dirigentes de clubes y ligas para tratar, además de los otros 33 temas incluidos en el orden del día, la reestructuración de los torneos y el futuro del futbol del interior.

