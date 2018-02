Día clave para la educación: nueva reunión paritaria

El tercer encuentro de la mesa técnica salarial se producirá este mediodía en Economía. La Provincia no da muestras de apartarse del techo de 15 puntos y en algunos sindicatos ya se lanzaron medidas de fuerza.

Este miércoles será un día clave para la educación, ya que representantes del Gobierno y de los gremios docentes se verán las caras, por tercera vez en el año, para intentar llevar a buen puerto una negociación salarial que por ahora marca una distancia de cinco puntos porcentuales entre lo que pretenden unos y otros.

En los dos encuentros anteriores, la administración Vidal no se movió de la oferta de 15 por ciento, en sintonía con las metas de inflación trazadas por la Nación. El fundamento para este ofrecimiento es que se consideran imposibilitados de mejorar esa oferta por las cláusulas del pacto fiscal rubricado con el Gobierno Nacional.

Hasta el momento, la Provincia se centró en mejorar aspectos complementarios como el plus por presentismo, que estiró de 4.500 a 6.000 pesos y que sólo recibirán los docentes que no hayan faltado a lo largo del año. Independientemente del acuerdo, Educación anunció que el 2 de marzo depositará los 4.500 pesos a los docentes que no hayan faltado durante 2017.

Los gremios piden, por su parte, una recomposición del orden del 20 por ciento, según las metas de inflación del Banco Central, que incluya la llamada "cláusula gatillo" que sirve como garantía para que el salario no pierda poder adquisitivo.

