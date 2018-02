Vecinos de Sierra Chica reclaman por falta de médicos en la Sala de Primeros Auxilios

En las últimas horas, vecinos de Sierra Chica, difundieron una carta en donde expresaron su preocupación por “la falta de personal médico en la Sala de Atención Primaria” de la localidad.

“¿Que está pasando con nuestra Salita de Primeros Auxilios que ya no tenemos Médicos después de las 14 o 15 horas? ¿Qué está pasando que los fines de semana no tenemos personal médico? ¿Qué pasa si tenemos una emergencia y no tenemos los medios para viajar hasta Olavarría o si la emergencia en sí no lo permite?”, esas son algunas de las inquietudes que plasmaron en la primer parte del comunicado, titulado “Carta abierta al Pueblo de Sierra Chica”.

Por otro lado detallaron: “En un primer momento a los médicos no se les pagaba lo que correspondía y ahora que si les pagan tienen que ir a cubrir otras Salas u Hospitales, cuando nosotros también tenemos necesidades. También queremos que ellos estén acá para responder si algo pasa, sea lo que sea”.

Aunque en otro tramo aclararon que no están en contra de los médicos o enfermeros “por el contrario estamos con ellos y una manera de hacerlo es pidiendo por algo justo y que nos convenga a todos”.

Luego se dirigieron al Intendente Municipal, Ezequiel Galli: “Por cualquier otra problemática, todos compartimos y salimos a juntar firmas pero más urgente que la Salud, no creo. Como pueblo y vecinos hagamos saber y conocer al Sr. Intendente que deben de dejar médicos, enfermeros y ambulancieros de guardia las 24 horas como corresponde”.

Al finalizar manifestaron que juntarán firmas para presentar al Ejecutivo y remarcaron que “con la salud no se juega y no podemos poner vidas en juego, hagamos algo para hoy para no arrepentirnos mañana, quizás sea demasiado tarde”.