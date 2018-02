Así lo confirmó a Infoeme el Dr. Juan Polo, tesorero del Distrito VIII de Fecliba. “Es un tema insoportable para las clínicas” dijo. Sobre la justificación del retraso en los pagos por el cambio en el modo de pago de la obra social sostuvo “es un problema de IOMA no de las clínicas. Si se cambia el sistema de pagos lo tienen que preparar y probar antes de largarlo a la palestra”.

Clínicas no atienden por 24 horas a afiliados de IOMA

Finalmente las clínicas agrupadas en el del Distrito VIII de Fecliba no atenderán a los afiliados este lunes ante la falta de pago las prestaciones realizadas a IOMA en los meses de noviembre y diciembre de 2017.

Así lo confirmó a Infoeme el Dr. Juan Polo, tesorero del Distrito VIII de Fecliba: “Está suspendido por la falta de pago de Ioma a todo el Distrito de las prestaciones de noviembre y están vencidas las prestaciones de diciembre en estos momentos” expresó.

“Es un tema insoportable para las clínicas y es lógico que hayan decidido atender solo las urgencias pero lo todo lo programado está suspendido” agregó el profesional de la salud.

Juan Polo indicó que la medida hasta el momento “es por 24 horas pero no sabe si no va a continuar porque hay una necesidad imperiosa de esos recursos porque son muy importantes. Son más del 35% de los recursos que ingresan mensualmente y es imprescindible para pagar sueldos e insumos” explicó

Sobre la justificación del retraso por el cambio en el modo de pago de la obra social consideró: “es un problema de IOMA, no de las clínicas. Es una irresponsabilidad total. Si se cambia el sistema de pagos lo tiene que preparar y probar ante de largarlo a la palestra. Si no es efectivo que culpa tienen las clínicas de no cobrar en tiempo y forma” dijo.

“Es un conflicto creado por el IOMA al divino botón. Es un conflicto que podía ser previsto” concluyó el tesorero de Fecliba Distrito VIII.