“Estoy convencida de que estamos mejor que hace cuatro años atrás”

Esas fueron las palabras de la ex Diputada Nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, en su paso por Olavarría. A su vez se refirió a la situación de los ex trabajadores de Fanazul y a las trabas de las paritarias docentes.

Este lunes, la ex Diputada Nacional y principal referente del espacio político GEN, acompañada por Omar Duclós -referente del GEN en Azul-, se reunió con las referentes locales de su partido, la concejal Gabriela Delía y la ex edil Fernanda Araneo, junto con militantes y simpatizantes partidarios.

Minutos antes del encuentro, que tuvo lugar en la sala de reuniones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, la líder del frente electoral de centroizquierda, dialogó con los medios locales.

En principio y al ser consultada sobre su paso previo por la ciudad vecina de Azul, la ex Diputada respondió: “Venimos, con Omar Duclós, de haber estado compartiendo y acompañando a los trabajadores de Fanazul. Estamos preocupados por lo que significa la insensibilidad del Gobierno que avanza con despidos masivos. Similar a lo que está sucediendo en el INTI. Esto tiene un impacto social enorme; cuando quedan 200 personas sin trabajo, inclusive algunos matrimonios, dejaron a familias enteras a la buena de Dios”.

“Hay un vaciamiento en las capacidades estatales, no se puede de la noche a la mañana vaciar un ámbito productivo como ha sido Fabricaciones Militares en Azul”.

Luego comparó la gestión actual y “los vicios" de la anterior: “Mucha gente se ilusionó con que el cambio tenía que ver con terminar con vicios o malas prácticas que se arrastraban del Gobierno anterior y lamentablemente en muchos casos hay prácticas que se repiten. La actual gestión no ha hecho un esfuerzo para el buen manejo de los recursos públicos sumado a lo que hoy cruza como parte de debate en nuestra sociedad, que es la cuestión económica. Quienes ganaron, llegaron diciendo que tenían el mejor equipo de la historia y todos lo creímos. Ellos mismos dijeron que traerían inversiones y lo cierto es que los problemas no se resuelven y esto trae consecuencias sociales”.

¿El plan de trabajo que proyectan desde el GEN para este año romperá el acuerdo con el Massismo?

“Nosotros conformamos un frente electoral el año pasado y como son las alianzas electorales, para fines electorales, y así fue, no tenemos un matrimonio indisoluble con Massa que tiene que durar toda la vida. Es cierto que construimos un acuerdo político con Sergio y no renegamos de lo que hemos hecho, justamente en lo que insistimos es en que Argentina necesita una política distinta a la polarización entre tener que elegir a los que están haciendo las cosas mal en el gobierno o a quienes las hicieron peor antes”.

Poco después Stolbizer hizo un análisis de la escena política actual y abundó: “Estoy convencida que estamos mejor hoy que hace cuatro años atrás con el Kirchnerismo pero quedan demasiadas cosas por resolver, el Gobierno instala una polarización que sólo les sirve a ellos en términos electorales y no a los argentinos. Nosotros intentamos proponer el año pasado una alternativa intermedia, nos merecemos un mejor gobierno”.

Al tiempo, la líder del GEN, volvió a referirse sobre la situación de los ex trabajadores de Fanazul e hizo hincapié en las líneas de acción que se comprometió llevar a cabo desde su lugar como política: “Nos vamos con el compromiso de trasladar, lo que ocurre en Azul, a la provincia de Buenos Aires, que si bien dependen del Ejecutivo Nacional lo cierto es que tiene un impacto muy grande y no tiene que quedar Provincia afuera, no podemos mirar para otro lado.

En esa línea añadió: “Hay un proyecto que han elaborado los trabajadores que trasladaremos a los legisladores provinciales y ver qué tipo de estructura se puede armar donde la provincia asuma cuota de responsabilidad y en lo personal tendré una conversación con la gobernadora Vidal para que no haya los intermediarios que no existen. Yo me voy con el compromiso que sé que la gobernadora lo escuchará.”

¿El tema no tiene vuelta atrás o los trabajadores podrán ser reubicados?

“Hemos trabajado con ellos y hemos leído una cantidad de informes que hay que son muy contundente en cuanto a la sustentabilidad que tiene u emprendimiento de esas características. Si ellos no lo producen terminan contratando a multinacionales privadas porque lo cierto es que lo que ellos producen se necesita. La fábrica tiene la capacidad productiva que permitiría sostener a los trabajadores. Advertimos y dejamos en claro que no convalidamos alguna mala práctica que ha habido los últimos años que fue subdimensionar la planta con lo que podía realmente soportar. Eso termina no resistiendo, bueno, hay que hacer un estudio más racional pero puede cumplir una función para el Estado y permitiría sostenerlos”.

La misma pregunta fue respondida por Omar Duclós y enfatizó en que la clave “está en poder racionalizar el análisis de la cuestión, el Estado se ha comportado como el empresario privado más inescrupuloso. Un día definió el cierre de la fábrica sin dar explicaciones, los trabajadores se enteraron cuando llegaron a trabajar. Ha sido una decisión de total insensibilidad”.

Finalmente, Margarita Stolbizer, fue consultada sobre la traba de las paritarias docentes, expresó que “se manejan mal las cosas” con pensar que a una semana de que inicie el Ciclo Lectivo “se traten estos asuntos, habla de la irresponsabilidad terrible de los negociadores. Los funcionarios que negocian con los docentes no reconocen que los maestros ganan el 10 por ciento de lo que ellos ganan y me parece que es pretender que los docentes acepten una negociación indigna. Va a contramano con todos los discursos que hacemos sobre la educación, no se jerarquiza la educación si no se les paga bien y forma a los docentes. Hay que reformular muchas cosas en materia educativa. Superamos el problema de la inclusión a la educación pero hay que mejorar la calidad.