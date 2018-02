“Es un disparate sacar dos categorías, no le encuentro nada de positivo y no saber por qué jugamos”

En el estadio central del Parque Guerrero, Estudiantes venció 4 a 1 a Empleados y se aseguró la clasificación a falta de una fecha para finalizar con la instancia de grupos.

Daniel Torrisi y el goleador Juan Ignacio Barbieri dejaron sus impresiones a la prensa luego de consumada la victoria.

“No tuvimos un buen partido sobre todo en el primer tiempo pero encontramos las ocasiones y entraron las que tuvimos y entremos al segundo tiempo un poco más tranquilos” fue crítico el autor de tres de los cuatro goles que convirtió el “bataraz” y luego afirmó: “Estoy contento con mi nivel, sé que el delantero esta para hacer goles y por suerte vengo cumpliendo y le sirvo al equipo”.

Pensando en lo que viene, “Juani” resaltó: “No nos vamos a relajar el partido que viene contra Balompié y recién ahí nos tendremos que preparar aun mejor de cara a los Play-Offs porque tenemos algunos errores y si tenés un partido malo te quedas afuera”.

Daniel Torrisi también se enfocó en lo venidero sin antes criticar la determinación de la Asociación del Fútbol Argentino de eliminar dos categorías para llevar a cabo una reestructuración del fútbol del interior.

“La verdad es una cosa insólita e increíble, yo no creo que se lleve a cabo porque es un disparate sacar dos categorías, no le encuentro nada de positivo y no sabemos por qué jugamos y no le encuentro nada de positivo” dijo el entrenador “bataraz”.

Luego llevó a cabo un breve análisis del partido donde sus dirigidos lograron el boleto a la siguiente instancia: “Tenemos que ajustar en el primer tiempo tuvimos unos desacoples en el mediocampo y por eso nos ganaban la espalda, vinieron con mucho ímpetu pero me llamo la atención su juego brusco y la permisividad del árbitro”.

“Tenemos que ajustar unas cositas pero hacer 4 goles y 7 en otro en estos momentos es bastante difícil y me deja contento igual, porque tenemos la delantera más goleadora y la valla menos vencida” agregó Torrisi para a continuación añadir: “En el balance general entre puntos y juego me quedo con los puntos porque en el juego creo que podemos dar un poco más”.