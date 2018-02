Argentina se entrenó con unas 200 personas mirando: “Me encantó venir a jugar acá”

De cara a la presentación del próximo lunes frente a Paraguay, la selección nacional llevó a cabo su entreno sabatino que contó con la posibilidad de la presencia de los espectadores.

Cerca de 200 personas se reunieron en el “Maxi” del Club Estudiantes para ver el entreno de los conducidos por Sergio Hernández que basaron su práctica en ataques contra la defensa zonal y después muchos ejercicios de tiro que mostraron una sana competencia entre el capitán Scola y Nicolás Brussino.

No participó del entrenamiento el santiagueño Gabriel Deck que realizó tareas con el kinesiólogo.

Una vez concluida la jornada, el combinado nacional se llevó el aplauso de todos al posar con la bandera en homenaje al olavarriense Diego Wagner, uno de los submarinista a bordo del ARA San Juan y luego dialogó con la prensa presente.

Máximo Fjellerup, el oriundo de Tres Arroyos, luego de un breve análisis de lo acontecido en el partido frente a Uruguay recordó sus inicios, sus arribos a la ciudad y su hoy regresó con la selección mayor.

“La verdad que no me imaginaba esto, hablaba con Lucio –Redivo- que es mi compañero de habitación, que acá en Olavarría jugué muchos zonales y provinciales con muchos jugadores de la ciudad entonces volver me trae muy lindos recuerdos y me encantó venir a jugar acá” afirmó.

Luego, el jugador de Bahía Basket que se encuentra sumando sus primeros minutos entre los mayores comentó su experiencia conociendo a Andrés Nocioni: “Es un crack que hay que escuchar y prestar atención, me corrigió muchas cosas y hasta hablamos de Claromecó, me dio mucho gusto conocerlo” sentenció luego de afirmar la necesidad existente de llevar adelante un partido con máxima concentración.