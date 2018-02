Lo dijo la presidenta de la comisión de Salud del HCD, Alicia Almada, tras la reunión con la titular de Bromatología local, Mirta Alcobedo. “Sabíamos que los están derivando a las comisarías o a fiscalía. Ese circuito la gente no lo conoce” sostuvo la concejala de Unidad Ciudadana. Además se refirió a otras problemáticas planteadas como la falta de reuniones de la Mesa de Zoonosis o la “invasión de roedores en la Ciudad”.

Perros envenenados: “Para ellos no corresponde denunciar en Bromatología”

Finalmente el último viernes se produjo la reunión entre la titular de Bromatología municipal, Mirta Alcobedo y la Comisión de Salud del Concejo Deliberante a raíz de los casos de envenenamientos de perros en la Ciudad.

Tras la reunión, la presidenta de la Comisión de Salud, Alicia Almada habló con Infoeme y destacó la realización de la reunión: “Se pudo producir el encuentro y lo celebramos. Va a ser la primera pero no la última porque se ha conformado una linda mesa de comisión de Salud en el Concejo Deliberante y si bien la convocatoria fue a raíz de los envenenamientos masivos de perros nosotros pudimos avanzar y detectar otros problemas que pudimos comenzar a poner en discusión” dijo.

La gremialista docente indicó que ante la consulta a la funcionaria por el envenenamiento de perros “nos dijo que no correspondía hacer la denuncia en Bromatología. Sabíamos que los están derivando a las comisarías o a fiscalía. Ese circuito la gente no lo conoce. Nosotros dijimos que las campañas de difusión y acompañamiento no son suficientes para nada” consideró

Para la concejala de Unidad Ciudadana la problemática “es competencia del Municipio. El deber de la titular de Bromatología es estar atenta a las denuncias y mandar las muestras a analizar para ver que veneno se está manejando y si es una cuestión policial ver desde que veterinaria se está vendiendo a mansalva veneno para los animales” advirtió.

Además indicó que durante la reunión “aparecieron otros temas como si el personal se ve afectado por la nueva cabina sanitaria y dijeron que no. Surgió el tema de la mesa de zoonosis que no se está reuniendo y preguntamos cómo está conformada porque creemos que hay que convocar a otros actores como el INTA y el Colegio de Veterinarios. Notamos que hay cierto enfrentamiento con alguna institución protectora de animales que nos parece una discusión estéril” explicó.

“Le dijimos que no podíamos dejar de opinar que algún caso de leptospirosis que ha habido en la ciudad no se comunicó públicamente” agregó Alicia Almada.

Señaló como otro problema “la invasión de ratones en la Ciudad. Desde todos los barrios nos dicen sobre el tema de las ratas y vamos a hacer una solicitud para ciertos lugares que quedan en un gris como las unidades penales que necesitamos que desraticen porque los ratones no conocen de cuestiones administrativas” finalizó.