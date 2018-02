Murió por Hantavirus una mujer de La Madrid internada en Olavarría

Desde el Hospital “Dr. Mariano Etchegaray” se confirmó que una mujer falleció como consecuencia de una infección con el virus Hanta. El diagnóstico fue realizado por serología en el Laboratorio Luis Otegui de Pergamino.

No se conoce aún cómo pudo haberse contagiado el virus. Técnicos de Zoonosis inspeccionaron el lugar donde habitaba la paciente, donde trabajaba y los lugares que frecuentaba para ver si había presencia de roedores que pudiesen ser los causantes “pero no se encontró nada que haga sospechar que estuviese. No había nidos, pastizales, leña, ni excretas. No se pudo determinar dónde se contagió”, comentó el Doctor Domingo Cárceles.

La joven, que murió hace algunas semanas, vivía en La Madrid pero viajaba a Olavarría donde residía parte de su familia.

El animal que causa la infección es distinto al roedor urbano. La característica propia es su cola larga y el color es amarronado. Es de hábitos rurales aunque no se puede descartar que también llegue a los sectores habitados.

“Los que pueden estar más expuestos son las personas que trabajan en el campo, los que desmalezan, los que van a pescar o acampan, no quiere decir que el roedor no haya podido llegar al pueblo en búsqueda de alimento o por la sequía”, indicó el director de Hospital.

Los síntomas son fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolor de cabeza), náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, cansancio. Son síntomas inespecíficos, que por ahí se pueden confundir con otra patología viral. El período de incubación va de 1 a 7 semanas. Muchas personas tardan en hacer la consulta porque no son síntomas diferentes a otras patologías de esta época por eso ante cualquier sospecha se recomienda hacer la consulta inmediatamente a los profesionales.

Produce cuadros a nivel pulmonar que comprometen ambos pulmones, consecuentemente pueden afectar el corazón, otros órganos y llevar a la muerte del paciente. No tiene un tratamiento específico y tiene una alta mortalidad, cercana al 30 por ciento de los casos.

El contagio es vía respiratoria. Lo que se recomienda es, en caso de limpieza de galpones cerrados, hacer una ventilación previa, mojar el piso bien para no levantar polvillo y usar guantes.

Otra forma de contaminación es cuando la persona se lleva pasto a la boca que ha sido contaminado con excreta del roedor. El contagio humano a humano no es habitual.

En los domicilios que utilizan leña, el depósito debe estar sobre una plataforma. No obstante se recomendó no acumular basura porque atrae a los roedores. Para la eliminación se deben utilizar trampas y cebos.

Por otra parte el Dr. Cárceles comunicó que previo a hacer desmalezamientos se deben comunicar con la Dirección de Bromatología para que los encargados hagan una inspección y asesoramiento en la desratización.

Fuente: InfoGL