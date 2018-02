“Nos tocó quedar afuera pero con dignidad”

Ferro empató 1 a 1 frente a Deportivo Rincón y no le alcanzó para hacerse un lugar en la Fase Final de la Copa Argentina y una vez finalizado el partido, su entrenador dialogó con la prensa.



El entrenador tandilense Gustavo Liggerini brindó sus impresiones luego de haber quedado eliminado en la Segunda Fase de la competencia que involucra a todas las categorías del fútbol nacional.



“Habíamos hablado que si nos poníamos 2 a 0, a nosotros nos inyectaba a acorralar al rival pero ellos aprovecharon para convertir y pegarnos el cachetazo final, después terminamos el primer tiempo más peleándolo que jugando y eso lo favoreció al rival” comenzó diciendo Liggerini para agregar: “En el entretiempo no había más que decirle que terminemos los 11, que juguemos o lo intentemos, que buscáramos ganar el partido con nuestras armas”.



Intentar remontar un 0 – 4 no era tarea sencilla para los “carboneros” por lo que “es súper meritorio desgaste que han hecho todos los chicos que han terminado muy cansados y si terminas muy cansado es difícil pensar”.



Con los objetivos puestos en lo que viene, el entrenador tandilense destacó: “Sirvió como aprendizaje para lo que viene que es la Liga local y próximamente lo que se decida para el mes de agosto”.



El ex Santamarina afirmó que el trabajo para el año 2018 se planificó por etapas y que cumplida la primera –Copa Argentina- “tenemos que potenciar la local vamos a ir en búsqueda del título como lo hicimos en año pasado, creo que tenemos un equipo competitivo” y después “de las decisiones que se tomen en marzo vamos a ver que proyectar para el bien del club y de estos chicos” resaltó.



“Yo me voy contento aunque si me decís obvio que me hubiera gustado clasificar pero nos tocó quedar afuera con dignidad” sentenció Gustavo Liggerini.