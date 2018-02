Mujer trans recibió su DNI con cambio de género

Se llama Ruby y tiene 42 años. Desde hace trece se encuentra alojada en la Unidad 2 de Sierra Chica. “Ahora mi meta es recibirme de Perita Contadora y me manejaré como siempre quise, en las filas de las nenas. Me siento mujer y este DNI me permitirá manejarme como tal” expresó.

En las últimas horas se concretó el primer cambio de identidad de género en la Unidad Nº2 de Sierra Chica.

Ruby recibió su nuevo documento con su identidad elegida como mujer trans luego de iniciar el trámite correspondiente en junio de 2017.

Tiene 42 años y lleva 13 años privada de su libertad. Trabajó en el ámbito rural, con un padre y una madre que la contienen desde siempre y relata con orgullo haber finalizado sus estudios secundarios. “Ahora mi meta es recibirme de Perita Contadora y me manejaré como siempre quise, en las filas de las nenas. Me siento mujer y este DNI me permitirá manejarme como tal, bajo mis derechos como una mujer trans. Soy Ruby y para mí es un orgullo, desde que salí de la panza de mi mamá, Neli Beatriz, me siento así. Mis papás siempre me aceptaron tal cual soy, por eso este nuevo documento es una alegría compartida con mi familia. Me siento muy feliz” destacó.

En el momento de entregar de DNI estuvieron presentes el Jefe y sub jefe de Asistencia y Tratamiento Amílcar Rivero y Gabriel Aguirre respectivamente, la Coordinadora de las Actividades con el pabellón de Diversidad Sexual Eliana Romero, la Delegada del Registro Provincial de las Personal con sede en Sierra Chica y la Dra. Vanina Lanceta Pereyra.

El proceso para el cambio de género en su nuevo DNI comenzó en el Registro Civil de Sierra Chica. “Necesitaban una partida de nacimiento con no más de diez días de emitida, que fue acercada por du familia, y el documento nuevo actualizado. Al llegar los agentes del ReNaPer a la Unidad Penal Nª2 para tramitar los nuevos DNI iniciamos la actualización de Ruby que llegó en 20 días”, explicó la agente Romero.

Fuente: Oficina de Prensa de la Unidad Penitenciaria N° 2 Sierra Chica