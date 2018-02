“Es un orgullo trabajar para una institución tan grande”

Andrés Arouxet especial para Infoeme

“Parece mentira como pasan los años, me parece ayer que estuvimos festejando el aniversario número 75 y ahora ya estamos pensando en los 80 años del club. La verdad que por mi parte el reconocimiento para este grupo que se formó en 2013 y que con mucho trabajo, horas de dedicación y convicciones fuertes le devolvió al Amco el lugar que debe ocupar, el de una institución pionera y ejemplo en la organización de competencias automovilísticas y de pertenencia a la comunidad”, comenzó la charla Juan Traversa, actual presidente de la institución.

“Mantener el espíritu del club, de un grupo de gente que trabaja totalmente ´ad honorem´ y peleando con las provincias para poder hacer carreras, pero con el orgullo de seguir siendo una institución a beneficio y con una trayectoria impecable de un montón de gente que hizo grande a esta institución”, continuó.

Es ineludible, en estos tiempos que corren, hablar de la no presencia del “Hermanos Emiliozzi” en el calendario del TC, y aunque es una tarea complicada, algunas cosas cambiaron y el Amco todavía tiene la fortaleza para ir a pelear por una fecha en esta temporada: “Nosotros en principio la fecha la teníamos, se nos complicó el tema económico y justo coincidió con el pedido de los pilotos de mantener las 15 fechas y no 16 como pretendía Mazzacane, y fuimos un poco el fusible, y quedamos fuera”.

“Vamos a estar viajando la semana próxima, jueves o viernes, para tener una charla con Mazzacane y ver si se puede reavivar esto de nuestros deseos y de la intendencia de contar con el TC”, agregó.

Traversa explicó porque cambió la realidad frente a la ACTC: “En realidad se logró llegar a un acuerdo con el Municipio y algunos sponsor con un desfasaje en cuanto al tiempo y las pretensiones de Mazzacanne. Tanto el Municipio como los sponsor se tomaron un tiempo lógico, es mucho dinero como para después fallar con ese sustento”.

Como alguna vez dijo un presidente que pasó por esta institución (NdeR: Luís María Cajen) “el TC es sólo la frutilla del postre para el Amco”, y a esto adhirió Juan explicando que hay mucho más trabajo de fondo. “No sólo lo que se ve reflejado en pista, también hay cuestiones administrativas que nos llevan mucho tiempo y trabajo, estamos preparando la Asamblea para Marzo, tenemos el sábado 3 de Marzo inspección del circuito por parte de COPAM para la habilitación anual, la organización de las picadas este fin de semana, tenemos charlas pendientes con APPS para ver los temas económicos, y también estamos tratando de acercar las diferencias económicas para poder tener al Turismo Nacional. También hemos charlado con Sebastián Porto para tener el campeonato Argentino de velocidad, pero nosotros somos muy concretos a la hora de negociar, podemos organizar un espectáculo y no ganar plata, pero no hipotecar el Club”.

La realidad es bastante cruel para los clubes que organizan espectáculos automovilísticos y no representan a un gobierno provincial: “Yo creo que en algún momento se va a sincerar esto, no puede ser que siempre todo lo tenga que financiar el estado o la política, tal vez es muy descabellado lo que pienso, pero todos hacen sus negocios, la TV hace su negocio, las categorías lo mismo, y los autódromos estamos tratando de subsistir, salvo que sea provincial, que mientras tengan el apoyo de la provincia están en auge y cuando cambia el gobernador si no le interesa pasan a ser un predio abandonado como hay tantos en el país”.

“Nosotros sabemos lo que significa para la Ciudad el paso del TC, por más que hallan inflado un poco los números, en Viedma hicieron un análisis y hablan de 50 millones de pesos que quedaron para la ciudad, con que sea la mitad ya es un número importante. Nosotros sabemos lo que significa para las plazas hoteleras, los restaurantes, para ciertos comercios el paso de estas categorías. Nos gusta tener a los mejores pilotos, al mejor automovilismo en el autódromo, pero también nos mueve ver el movimiento de la ciudad y hacerla trascender en todos los medios nacionales”.

Por último, se refirió a un viejo anhelo que comenzó a gestarse en la última asamblea: “También seguimos trabajando para generar los recursos para poder comprar la vieja sede, mientras tanto coopelectric sigue analizando internamente el tema de la venta, nosotros nos planteamos también ese objetivo a largo plazo. Hay muchas cosas por hacer y seguiremos trabajando para mantener esta Institución como orgullo de la Ciudad”.