Emotivo homenaje a los jóvenes que murieron ahogados en el arroyo

Con un emotivo homenaje, familiares y amigos de Alan Falatovich y Victoria Rodríguez junto a integrantes de la agrupación Estrellas Amarillas recordaron este martes a Alan Falatovich y Victoria Rodríguez, los jóvenes que murieron ahogados a principios de 2018 al caer desde un vehículo a las aguas del arroyo Tapalqué en el sector hípico del Club Estudiantes.

En el lugar de la tragedia – a metros de avenida Avellaneda- se colocó un cartel indicativo que lleva los nombres de los jóvenes como homenaje y a modo de concientización.

Ante los presentes, Diana, hermana de Alan Falatovich indicó “Queremos colocar la estrella para que ninguna familia pase lo que estamos pasando. El dolor que tenemos es inexplicable, no se aguanta y no queremos que una familia vuelva a pasar por esto. No vamos a parar hasta que este lugar sea vallado. Estamos de pié como familia y lo vamos a conseguir” expresó.