¿Nos beneficiarán o perjudicarán los "Precios Transparentes"?

En ese sentido, el contador Nacho Ranieri habló con este medio y expresó: "Lo único que hace esta medida es clarificar o dar un poco más de transparencia u otra mirada al precio. El único precio contado que existe es el contado en efectivo, el dinero arriba de la mesa porque el comerciante toma ese dinero y no tiene ningún costo más. El tema es que hay leyes, que vienen de la época del Posnet, del 2001, que impiden el pago en efectivo de sumas grandes. En su momento se quiso poner el "Posnet para todos" y la CAME ponía la lupa sobre los costos a cobrar. El objetivo de los gobiernos Nacional y Provincial era que los pagos se hicieran con tarjeta de débito, bancarizados y no en efectivo. Y ahora lo que se está proponiendo es el pago en efectivo. En definitiva hay una baja en la bancarización de alguna manera, igual atención con eso, no quiere decir baja en la recaudación. Porque uno por más que cobre en efectivo, la factura la tendría que hacer igual".