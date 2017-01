Museo de Sierras Bayas: ingresaron en diciembre e intentaron hacerlo este jueves

La denuncia se realizó en la Subcomisaria de la localidad en el mes de diciembre, cuando ingresaron al depósito del lugar. Este jueves habrían intentado entrar aunque no pudieron hacerlo pero si rompieron vidrios.

Sandra Mallegni, es la encargada del Museo de Sierras Bayas y fue ella quien se percató de ambas situaciones y las denunció.













Uno de los hechos fue en el mes de diciembre, momento en que ingresaron al depósito del museo de la localidad. Sandra contó: "Al depósito yo puedo ingresar por afuera, ya que no tengo comunicación interna. Cuando entre vi que había desorden y me llamó la atención, mire y vi que habían ingresado por una de las ventanas que hay en ese espacio".













Sandra luego de comunicarse con sus superiores y la delegada se dirigió a la Subcomisaria donde realizó la denuncia que dio pie al trabajo de Policía Científica en el Museo.











Este jueves, no ingresaron pero intentaron hacerlo, situación que percató Sandra, la encargada, al dirigirse a uno de los ambientes que tiene el Museo, sobre ello contó: "Ayer estaba organizando dentro del museo, abriendo puertas y me llamó la atención algo que estaba caído, y ahí me di cuenta que rompieron otro vidrio de una ventana".













Estas ventanas se encuentras en el frente del Museo y dan al Club San Martín, aunque los arbustos y enredaderas tapan la visión lo que facilita estos actos de vandalismo.













Ante esta situación Sandra comenzó a revisar los espacios: "Salí afuera para mirar y vi que del depósito sacaron un vidrio completo. Estoy preocupada porque tengo miedo que ingresen nuevamente así que tomé otros recaudos" aseguró Mallegni.













Durante la tarde de este viernes la encargada del museo se presentó en la Subcomisaria a ratificar la denuncia que se hizo en diciembre y hacer una ampliación de la misma con este hecho reciente.









La Subsecretaria de cultura, Ana Irigoin habló con este medio y manifestó: "Se están tomando medidas de seguridad para que estos hechos no vuelvan a ocurrir".

















A su vez expresó: "La persona que ingreso tiene que ser alguien muy chico por el tamaño del vidrio" y agregó: "Si bien no pasó a mayores, ingresaron".













Sin duda, la preocupación de Sandra radica en que ese espacio guarda parte de la historia del pueblo, que por un hecho de vandalismo puede arruinarse o perderse.