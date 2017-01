Multas de hasta 36 mil pesos por arrojar basura en la vía pública

Cabe recordar que dicha normativa determina como infracción arrojar o depositar basura, animales muertos en calles , terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.