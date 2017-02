Médicos de Olavarría buscan adherir a CICOP de cara a paritarias

Este jueves, el secretario de Salud Pública Municipal, Germán Maroni, confirmó un acuerdo por los adicionales para los médicos del Hospital nucleados en la Asociación de Municipales.













En ese contexto, Infoeme dialogó con Alejandra Capriata, flamante titular de la Asociación de Profesionales Médicos en nuestra ciudad: "Llevamos más de un mes viendo varias cosas, muchas de ellas que hace muchos años estuvieron relegas, ya sea el precio de las guardias, los básicos, condiciones de trabajo y situaciones que vivimos en el Hospital cotidianamente. Esto genera una mesa de intercambio profesional muy importante, nosotros como asociación también tenemos muy claro lo que es un Hospital Público, dentro de la salud pública la asignación de recursos al personal es fundamental, esa es una de las bases" comenzó.













A su vez, Capriata resaltó: "No nos sentíamos representados, no sentíamos que nuestra voz era escuchada, todo esto se hacía muy individualmente, muy por sectores, fragmentado, por lo tanto la visión real del trabajo dentro del Hospital por parte de los profesionales a veces quedaba bastante difusa".













También se refirió a algunas críticas de la sociedad hacia el sector: "La cara de presentación de los profesionales es a través de las guardias de emergencias. Tanto en los medios como en las redes sociales se castiga mucho a estos sectores, por eso también queremos retomar esto paras que la gente sepa cómo se trabaja, a veces en condiciones que no son las ideales, cómo son retribuidos en sus pagos, los médicos que están de guardia hacen un gran sacrificio".













En ese marco, la titular de la Asociación indicó: "Era necesario dar vuelta la hoja, tener representatividad en todos los servicios, escuchar la voz de todos, inyectarlos a la mesa donde se toman las decisiones, donde la gestión toma forma. La Asociación de Profesionales es una herramienta que también el Secretario de Salud tiene que tomar como una colaboración, nuestra tarea es esa, ir todos para el mismo lugar".













"Si vos tenés un recurso técnico malo, un recurso humano mal pago y las condiciones de la población que va a acceder al Hospital es muy importante, la ecuación es muy compleja. Quienes trasladan comentarios a los medios o en redes sociales es sólo un porcentaje, la gran cantidad de gente que es acompañada con patologías graves, nosotros los acompañamos años trabajando con la familia, con la comunidad. No se puede descuidar a quienes están poniendo la cara y están haciendo el trabajo codo a codo con la comunidad" subrayó la médica. subrayó la médica.













Respecto al inicio de negociaciones con el Ejecutivo Municipal contó: "Como en la paritaria anterior habíamos quedado muy mal y nuestros sueldos eran muy bajos, empezamos a acercarnos a partir de esta nueva gestión para ir viendo cómo se podía ir mejorando paso a paso. Esto se prolongó, se estiró, no se pudo lograr, se hicieron reformas como para planificar como eran las formas de contratación, para que no fuera parche tras parche, pero nos sacaron los parches y bajaron el sueldo a muchos, con la promesa de aumentos en los básicos y guardias que no se hizo, se realizó en un porcentaje muy bajo".













"Habíamos quedado muy retrasados y por lo tanto empezamos a charlar a fin de año, que debíamos buscar una solución. Es así que se apuntó a dos objetivos fundamentales, uno fue los básicos que no se pueden aumentar fuera de paritaria pero si se pueden afectar los adicionales como presentismo y puntualidad, puntos que pueden ingresar directamente al bolsillo del trabajador. Y luego el precio de las guardias, que realmente era irrisorio, ahora quedará los días de semana en unos tres mil quinientos pesos y el fin de semana cuatro mil novecientos pesos". Al mismo tiempo, resaltó: "Esto dista de ser lo ideal, obviamente, hay municipios en la provincia que lo están pagando cerca de cinco mil y pico los días de semana y siete u ocho mil los fines de semana". Al momento de referirse al acuerdo alcanzado recientemente, Capriata detalló:









Por otro lugar, también habló del Sindicato de Trabajadores Municipales, puntualizando sobre los motivos que llevaron a tomar distancia del mismo: "Tenemos un camino a recorrer que hemos hablado y hemos concretado una agenda de trabajo. Esto nos posiciona como Asociación, desde un lugar de representación ante la mesa de paritarias, nosotros no nos sentimos representados por el Sindicato Municipal, creemos que el área de Salud es muy compleja, se lleva el 40% del presupuesto de Olavarría, lo cual implica que los actores estemos sentados en una mesa para profundizar. Hay temas que no se han entendido profundamente por el Sindicato y el mismo no participa activamente de la tarea que se hace todos los días en el Hospital, interviene cuando hay cosas que emergen a los medios. La tarea la conocemos nosotros mucho más de cerca y sabemos".













Por último, la titular del sector adelantó: "Es importante remarcar que estamos adhiriendo a CICOP, un Sindicato de los profesionales de la Salud de la Provincia, por lo tanto vamos a tener una representación Sindical de cara a las paritarias que están por venir".