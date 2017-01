La noticia se conoció este martes tras la asamblea que reunió a unos sesenta profesionales. En diálogo con los medios, Iván Recabarren, indicó que la nueva oferta del Gobierno "responde a ciertas necesidades salariales urgentes" pero consideró que "no cambia muchas cosas que faltan".

Médicos aceptaron propuesta de transición pero advirtieron: "no resuelve lo de fondo"

Tras intensas discusiones, los profesionales médicos aceptaron la oferta salarial del Municipio en forma transitoria con la promesa de sentarse a discutir sobre las "cuestiones de fondo" en los próximos meses.









Tras una reunión de alrededor de una hora en la que participaron unos sesenta médicos, los representantes de la Asociación de Profesionales, Iván Recabarren, Silvana De la Torre, Cinthia Arrabal y Bibi Morello, hablaron con los medios de comunicación.





Recabarren indicó que la decisión generó "una opinión muy dividida" porque "responde a ciertas necesidades salariales urgentes pero no cambian muchas cosas que faltan" dijo.





"Estamos en asamblea hace bastante tiempo. Después de una propuesta inicial muy pobre, heterogénea estuvimos discutiendo y fueron acercándose un poco a lo que estamos charlando y pidiendo. La propuesta responde a tres puntos que veníamos planteando. El valor de las guardias activas, pasivas y el básico tan malo que se tiene sobre todo los profesionales que no hacen guardia. Esos tres puntos se fueron respondiendo en forma progresiva hasta conformar una propuesta que se discutió mucho acá" explicó.





Manifestó que la decisión mayoritaria fue que la propuesta "podía ser aceptable como una transición mientras se conforma la nueva Asociación de Profesionales que tendrá que tener una negociación más seria que apunte a modificar este despelote de las formas que pagan a los profesionales" dijo el profesional.

"Todo el mundo reconoció los vacíos que se hacían con las guardias pero que tenemos que seguir discutiendo mucho porque hay que poner una carrera profesional que funcione, una gestión de trabajo donde no haya tanta intervención del humor de cada momento ni que cada paritaria se vuelva una discusión de tres mil adicionales diferentes. Esto está dañando la forma de trabajo y la correcta función del sistema de salud. Estamos preocupados. Pensamos que hicieron un esfuerzo de una mejora del ingreso pero estamos lejos de que eso signifique un verdadero cambio para poder trabajar bien" reveló.

asamblea1.jpg





Sobre los tiempos para la discusión de los temas estructurales, Iván Recabarren informó: "Tenemos el plazo que es el momento del inicio de paritarias".

Vamos a tener que sentarnos la Asociación de Profesionales, el Sindicato y la Municipalidad.







"En estas conversaciones debemos trazar una hoja de ruta que diga estos son los plazos para adecuar los básicos como corresponde, quitar adicionales ficticios, tener una carrera profesional que gestione el trabajo y si vos trabajás mejor te vaya mejor y si trabajás mal no te vaya tan bien" agregó.





Cinthia Arrabal recordó que "los profesionales que estamos dentro del sistema de salud municipal estamos incluidos en trece categorías diferentes. Con la disparidad que esto significa porque con el mismo número de horas cobramos diferente. Hace 21 años que trabajo en el Hospital y soy médica de guardia. Es la primera vez que nos sentamos a conversar y creo que va a ser para largo" sostuvo.

asamblea3.jpg

"La gestión cometió errores graves"

Recabarren también se refirió a la problemática por la falta de insumos: "es un tema difícil. La gestión cometió errores graves. Tienen menos recursos pero cometieron errores, quizás por inexperiencia o porque el gobierno anterior les dejó la cancha embarrada. Pero hay déficits notorios y peligrosos. No era lo central de esta conversación pero así como desarreglaron eso desarreglaron otras cosas. La no respuesta a los requerimientos durante todo el año porque no contestaron ni una solicitud formal de los profesionales con respecto a los adicionales" planteó.





Sobre este tema, Silvana De la Torre describió un preocupante escenario debido a la desfinanciación de programas desde el estado nacional: "A nivel nacional y provincial se están viendo faltantes de insumos. Hay sub-ejecución de presupuestos de programas como el de Salud Sexual y Reproductiva. Nos están llegando información a través de la Sociedad Argentina de Infectodología de faltantes en drogas fundamentales para el tratamiento de tuberculosis y VIH. La cuestión de los insumos trasciende lo municipal y como trabajadores de la salud deberíamos estar muy atentos. Tenemos que va a pasar con el Presupuesto y que desde el Estado nacional a través la cobertura universal de salud se está proponiendo poner en manos de los municipios lo que es presupuesto de Salud. Entonces pasaríamos a depender de las tasas, el impuesto a la piedra. Hay que estar muy atentos" dijo.