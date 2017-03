"Me cansé de llamar a la policía, esto era una zona liberada"

Amelia Villafañe es la dueña del Restaurante "El Sauce" ubicado sobre la avenida Pringles, justo frente a la Terminal, lugar que fue escenario de varios incidentes el pasado domingo tras el recital del Indio Solari en nuestra ciudad.









Villafañe se contactó con Infoeme y quiso contar lo que vivió en primera persona aquél día: "Nos levantamos el domingo cerca de las diez de la mañana para abrirle la puerta a mi mamá y ahí tomaron carrera desde la calle, gritaban que había alcohol acá adentro y empujaron, la cerradura se falseó y entraron a saquear todo. Me vaciaron las heladeras, la vinoteca, rompieron toda la vajilla. Yo una semana antes a modo de prevención cambié de lugar las botellas de vino".









La misma gente que nos robó fue la que había cenado acá después del recital.











"Me llamaron a una rueda de reconocimiento fotográfica, me tuvieron una hora y no se hizo" agregó la protagonista y aseguró: "El lunes fuimos a la Municipalidad y allí nos dijeron que se iban a poner en contacto para solucionarnos el problema, que iban a mandar a una persona y en el momento le creímos".





WhatsApp Image 2017-03-16 at 16.46.50.jpeg









El mismo domingo me cansé de llamar a la policía. Esto era una zona liberada. Tengo quince llamados al 911 y 101 desde nuestros teléfonos.











"Se metieron hasta adentro de mi casa, nosotros vivimos acá atrás. Se robaron hasta los acolchados con los que mis hijas se estaban tapando. Mi hija estaba comiendo panchos y se los arrebataron de las manos. Lo primero que hicimos fue encerrarnos con ellas en una de las habitaciones y trabamos la puerta con las camas" lamentó la dueña del local.









Luego la mujer continuó: "Hasta ayer miércoles a las 16:30hs. estuve sin vidrios, que los puso el Municipio. Es lo único que me dieron. Hace cinco días que estoy sin trabajar, las empleadas no vienen porque sólo con lo que quedó pudimos elaborar para poder juntar unos mangos porque encima hasta me robaron plata de la caja, donde había 19 mil pesos, los cuales estaban destinados a pagar a los empleados y otros gastos".





WhatsApp Image 2017-03-16 at 16.46.42.jpeg











La denuncia está hecha en la Comisaría Primera . Allí dejamos todo asentado.











"Hasta acá lo único que hicieron fue ponerme los vidrios, no tengo ni un mantel, los sacaban y los usaban como bolsas para llevar cosas. Me rompieron hasta una balanza electrónica".













Por último Amelia resaltó: "El Municipio nos dejó solos, nos abandonó el domingo y toda esta semana. No tengo una respuesta, queremos solución pero no sólo por nosotros sino porque de esto viven siete familias porque yo tengo empleados que hoy están sin poder trabajar".