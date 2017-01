Maroni: "Hay intenciones de llegar a un acuerdo"

Lo dijo el subsecretario de Salud Germán Maroni, tras la reunión entre funcionarios y médicos del Hospital. "Hay diferencias que estamos tratando de llegar a un punto de consenso" sostuvo. Si bien no hubo una mejora en la oferta, este miércoles sería formalizada una mejora con una nueva reunión. El jueves los profesionales de la salud volverán a discutir la propuesta en asamblea.

Luego que fracasara la primera propuesta elevada por el Ejecutivo Municipal a los médicos del Hospital Municipal, este martes por la mañana hubo un nuevo encuentro entre las partes.





Junto a un grupo de profesionales se reunieron el subsecretario de Salud Germán Maroni acompañado del director asociado del Hospital, Daniel Mariano y Alexis Armanini, director administrativo del nosocomio.

Si bien no hubo una nueva oferta, se espera que se concrete este miércoles en una nueva reunión previa a la asamblea que los médicos tienen prevista para el día jueves.



Tras la reunión, el Secretario de Salud Germán Maroni, habló con los medios y dejó sus impresiones sobre la negociación: "Fue una reunión muy cordial. Obviamente hay diferencias que estamos tratando de llegar a un punto de consenso y dentro de esas diferencias hay situaciones más importantes que otras como la necesidad que tenemos en el sistema de salud de la cobertura de guardias" dijo.

"En la propuesta que enviamos más que nada se habló de la posibilidad de incrementar el valor para que haya una facilitación a los profesionales para que puedan cubrirlas" recordó respecto a la oferta inicial.

Sostuvo que existe "una posibilidad de seguir conversando de todo lo demás como los sueldos básicos de aquellos profesionales que no hacen guardia y estamos discutiendo el tiempo en lo que los podríamos considerar"

La mayoría pudo expresar sus posiciones en torno al reclamo y seguiremos charlando a partir de las consideraciones



Si bien no dio detalles de la oferta anticipó: "Mantuvimos la propuesta del inicio porque seguimos considerando importante tener más disponibilidad de médicos de guardia y si aclaramos que sí podríamos considerar el resto de los requerimientos en un tiempo considerado que le pusimos fecha. Nos pidieron que volvamos a considerar el todo y que no dejemos afuera de lo que podamos llegar a ofrecer y mañana haremos una nueva presentación de acuerdo a las posibilidades que tiene el Municipio" afirmó.





Sobre la cobertura de guardias el funcionario advirtió: "La medicina de guardia son especialidades que ya no son elegidas como antes. Si ves el ingreso de residentes son hacia especialidades que no incluyen guardia porque es una forma más relajada de vivir con esta profesión y después hay una cuestión vinculada a los reemplazos de los médicos que están haciendo guardia y que eligen no hacer reemplazos por los valores asignados o por la cuestión vinculada a la ley de ganancias que hace que terminen trabajando gratis porque tienen retenciones que les incluye en una o dos guardias".

"Estamos con alrededor de 140 guardias de reemplazo para todo, localidades y Hospital. Esas guardias de reemplazo las pueden hacer los médicos que están en planta. Ahora por estas cuestiones de valor o de retención de ganancias hay ciertas reticencias" agregó.

Respecto a las cifras de incremento en los básicos, Maroni indicó: "Hay una estimación de un incremento de un 70% de lo que es una categoría de médicos de guardia para asignarle al básico hay muchas diferencias porque hay trece categorías diferentes. Tomar un solo porcentaje aumentaría la brecha y es algo que no queremos. Hay sueldos de 6 mil pesos de básico y otros de 14 mil para una misma carga horaria y si aumentáramos el mismo porcentaje la diferenciación no sería equitativa" expresó.





"Hay intenciones de llegar a un acuerdo en las cuestiones de inmediatez y hacer un trabajo conjunto para reformas necesarias como la carrera médico hospitalaria" dijo.





Por último, el subsecretario de Salud se refirió a la situación de las cirugías programadas: "La suspensión fue de dos o tres días y se volvió a la normalidad y es habitual en una situación preventiva" concluyó.