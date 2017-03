Los Fundamentalistas probaron sonido en Olavarría

Minutos antes de las 13: 00 comenzaron los ensayos. Entre algunas canciones sonaron "Esa estrella era mi lujo "Héroe del Whisky" y "Ropa Sucia" o "Etiqueta Negra"

La adrenalina de los seguidores del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado comenzó a subir este mediodía cuando los músicos realizaron una prueba de sonido en el predio "La Colmena".

A continuación algunos de los temas que sonaron este viernes

Arca Monster

Ropa sucia

Etiqueta negra

Babas del diablo

A todos los pájaros

Había una vez

Las increíbles andanzas del capitán Buscapina

Esa estrella era mi lujo

Todo preso es político

Flight 956

Todos a los botes

Te estás quedando sin balas de plata

To beef or not to beef