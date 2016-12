Lo que hay que saber del nuevo impuesto a las ganancias

Este jueves la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Impuesto a las Ganancias con 167 votos positivos, 4 negativos y 3 abstenciones. La norma ya tenía media sanción en el Senado, por lo que entrará en vigor en enero de 2017.













Infoeme, el contador Ignacio Ranieri asegura: "La cámara de Diputados aprobó el proyecto de impuesto a las ganancias, parece que termina la 'novela', que había sido medio consensuado con la CGT y la oposición. En teoría, según lo que dice el proyecto y según lo que se aprobó, se subsanó lo que muchos gremios pedían, que nueva gente no ingrese al impuesto, porque en el primer proyecto oficial los mínimos aumentaban poco y entonces, ante una paritaria que aumente un poquito los mínimos la gente iba a ingresar".













A su vez, detalla: "El tema es que ahora, con estas nuevas negociaciones, la mala noticia es para quienes pagaban, porque con la otra forma -la original si se quiere del gobierno- la persona que pagaba debía reducir su importe ya que tenía muchos beneficios, entre ellos la subida de escalas y demás, que iban a hacer que paguen sensiblemente menos. Pero ahora, ese aumento en las escalas se reduce mucho, entonces para la persona que paga el beneficio no va a ser tan importante y sí va a mantener e incluso aumentar a algunos que estaban dentro del impuesto que ahora van a salir, se estipula que son cuatrocientos mil trabajadores".













Como novedades: "Este proyecto cuenta con que se puede deducir una parte de los viáticos, el 40% del monto no imponible, alquileres con el mismo porcentaje con un tope cercano a 52 mil pesos por año. También las horas extras, un tema que preocupaba, las de feriados y días no laborables no van a tributar el impuesto y las otras van a tributar a la misma alícuota que el impuesto común. Si uno por el hecho de hacer horas extras tiene que saltar a una categoría y pagar una escala mayor, bueno ahora no se computaría. Todo esto, para calcularlo hace que haya que acercarse a un científico más que a un contador, son las reglas del juego y hay que aceptarlas".













"Una mala noticia, sería que hasta ahora nada indica que el aguinaldo quede desgravado por ley. Con lo cual los aguinaldos van a quedar gravados. Pero asimismo se han guardado la carta como para que no se tribute vía un decreto, tornando al gobierno como más bueno. Con estos condimentos y con una escala que, si uno hubiese sido justo, debería haber aumentado 860% y que el gobierno en la primera tirada había aumentado entre 400 y 600%, ahora aumenta 100%. Entonces, todas las personas que pagaban, que iban a ver disminuido el impuesto en una cantidad importante, ahora van a ver disminuida una cantidad muchísimo menor. Por otra parte, aquellos que iban a ingresar a pagar el impuesto, no van a ingresar e incluso algunos que pagaban y estaban en la parte más baja de las escalas, van a salir, porque el mínimo no imponible se actualiza un 23%".









Otro tema: el monotributo





"Otra noticia tiene que ver con el tema del monotributo, porque estaba desactualizado desde el año 2013 y volverán a actualizarlo desde el 2017. Son importes nominales y cada vez que hay un importe de ese tipo que no se actualiza mes a mes va a quedar siempre mal y este hace cuatro años no se toca. Lo que se decidió fue aumentar un 75% las escalas, esto quiere decir que las personas que prestan servicios y hoy tenían un tope de 400 mil pesos, van a pasar a tener un tope de 700 mil pesos. Y las personas que hacían venta de bienes con un tope de 600 mil pesos pasarán a un tope de 1,050 millones. Por eso, el impuesto a las ganancias, luego de estas reformas, pasará a llamarse ahora 'impuesto a los altos ingresos'. Ahora, además de aumentar el importe de la facturación en la que cada uno se encuentra, también aumentó en la misma proporción el importe del impuesto que paga".