La última sesión se realizó con fuertes debates entre los Bloques

Desde las 17:00 hs. de este jueves se llevó a cabo la decimocuarta sesión del Concejo Deliberante en el recinto de la Sociedad Española. Los temas iniciales ingresados en comisión fueron de gran relevancia en distintos aspectos.









Sin duda la prohibición de pirotecnia de medio y alto impacto sonoro generó euforia en las diversas asociaciones que acompañaron el desarrollo del proyecto. Posteriormente el aumento del agua solicitado por Coopelectric fue rechazado y desde el Bloque UNA reformularon el aumento que llegará a un 30% en dos tramos de 15%, en esta ocasión fue aprobado por los Bloques Olavarría para la Victoria, Radicales Convergentes, Renovación Peronista y por supuesto quien lo propuso.









En una sesión caldeada con muchos dichos y respuesta e intervenciones del Presidente del Concejo, Eduardo Rodríguez, que ordenaba el transcurso de las exposiciones se llevó adelante la última sesión ordinaria de este año.









La insistencia al veto por la Emergencia Laboral presentada por el Bloque Frente para la Victoria M.I.L.E.S. fue uno de los temas que generó un fuerte debate. La palabra la tomó el concejal, Saúl Bajamón que manifestó: "Hay 500 suspendidos en cerro negro cuanto pierde ese trabajador, entre 2 mil y 3 mil pesos menos percibe".





Por su parte Gemán Aramburu del Bloque Renovación peronista aseguró: "Por supuesto que vamos a insistir con esto". En discrepancia con las posiciones que se realizaban Alejandro Gregorini del Bloque Cambiemos manifestó en un principio cómo Macri llegó al gobierno, "Sin recibir el mando".









En cuanto al tema que se trataba Gregorini aseguró: "Se respetaron los contratos laborales" y destacó "Es absurdo insistir con este tema", a su vez exclamó: "Estamos si viviendo un año de transición un año difícil. Se está haciendo un esfuerzo enorme para mantener los puestos de trabajo".















Luego fue el turno de Ernesto Cladera por Cambiemos, momento en que se alzó el tono de voz y varios concejales contestaron mientras realizaba la exposición, durante su discurso sostuvo "Son las grandes empresas las que salen beneficiadas con la ordenanza" y agregó "Discursean por izquierda y actúan por derecha".









La tensión ya era demasiada y Claderá manifestó: "La ordenanza es un instrumento inconveniente que busca quitarle fondos al municipio".









Después llego la respuesta del Einar Igueratagui de Olavarría para la Victoria, que respondió con dureza y pidió: "Háganse cargo de las propuestas que hicieron durante la campaña".













Iguerategui dio uno de los discursos que despertó aún más sorpresa en los demás ediles al momento que dijo: "La ordenanza va a quedar firme porque son inútiles".











Luego de ello llegó el momento de la votación, quedó aprobada por la mayoría de los Bloques excepto Cambiemos.









La sesión terminó sin Ernesto Cladera, que se retiró en el momento que Eduardo Rodríguez solicitó un cuarto intermedio, el concejal de cambiemos fue acompañado hasta afuera del recinto por todos los ediles del Bloque.









Otro proyecto que tuvo tratamiento fue el Proyecto de Ordenanza que presentó UNA promoviendo el llamado a "consulta vinculante" para la elección de delegados municipales en el partido de Olavarría.





El concejal Emilio Vitale, expresó: "En agosto iban a estar los delegados electos y llegó agosto y aún no se habían elegido" además aseguró: "Los vecinos está muy interesados". Mientras que Saúl Bajamón remarcó: "Hay maduración política para llevarlo a cabo".









Mientras que Juan Fal por Cambiemos respondió; "El Intendente, firmó el decreto para la elección de delegados" y aseguró: "El Concejal Vitale fue notificado". A esto Vitale contestó "Deberían haber informado a todos los bloques, no sólo a mi" y sobre el proyectó arrojó "Tiene faltas de ortografía y errores técnicos".









Durante su posicionamiento remarcó: "Es una falta de respeto a los vecinos" y concluyó "El decreto no tiene fecha, no tiene plazo, no tiene marco institucional".









Luego de cruces por el tema y cuestionamientos entre los bloques se llevó a cabo la votación que fue aprobada por la mayoría excepto el Bloque Cambiemos.





Varios temas se trataron con presencia de público, uno de ellos fue el Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente para la Victoria que busca dar solución a las problemáticas que afectan a los vecinos del barrio "Villa Aurora". El proyecto fue aprobado por la mayoría de los Bloques, excepto Cambiemos.









Durante la extensa sesión también se aprobó por unanimidad el Proyecto de resolución que declaró de interés legislativo a "La fiesta de reyes" que se celebra cada 5 de enero en Sierras Bayas.









Durante la extensa sesión y la última ordinaria del año se trataron innumerables temas que tuvieron fuertes debates y sin duda algunas resoluciones marcaron la agenda de la ciudad.