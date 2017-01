La Provincia quiere que el techo salarial del 18% rija en los municipios

El gobierno provincial busca que no se disparen los índices inflacionarios buscando que en las comunas se alcance un aumento similar al acordado con los estatales bonaerenses.

En el gobierno bonaerense buscan contribuir, afirman, a que no se disparen los índices inflacionarios. Y además, a ordenar sus propias finanzas. Por eso, altos funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal ya bajaron línea a varios intendentes: quieren que los aumentos salariales que pacten con sus empleados no se salgan de la pauta salarial del 18% para todo 2017.





La Provincia acordó con los gremios estatales -resta la crucial negociación con los docentes- un aumento de sueldos por ese porcentaje en cuatro cuotas de 4,5% cada una. E incluyó una cláusula de ajuste automático trimestral vinculada a la inflación para que los ingresos de los trabajadores "no pierdan poder adquisitivo" frente a una eventual disparada del costo de vida.





Esa misma receta que acaba de salir a ponderar el gobierno nacional, es la que la gestión Vidal pretende que apliquen los municipios. Lo hace, trascendió, con una advertencia: comuna que se exceda en los aumentos no tendrá auxilio financiero de la Provincia.





"Hay que ser responsables. No se puede acordar un aumento que no se pueda pagar", explican en la Gobernación. En el gobierno de Vidal no está dispuestos a financiar esos deslices. Y se lo están advirtiendo a los jefes comunales propios y ajenos.





La primera advertencia llegó apenas despuntó enero durante una reunión del Foro de Intendentes de Cambiemos que se desarrolló en Lanús. Según se supo, en ese cónclave existió una minuciosa explicación del acuerdo salarial al que arribó la Provincia con los estatales y la necesidad de no salirse de ese esquema en la negociación con los empleados municipales.





La cuestión no parece de fácil resolución. En principio, las realidades de las comunas son muy distintas entre sí. Además, varios sindicatos municipales ya salieron a advertir que rechazan el 18% y, finalmente, existe la expectativa de que los docentes, con su poder de fuego en la negociación, terminen llevándose un porcentaje superior.