"La mayor responsabilidad la tiene la productora y celebro que Galli ponga la cara"

Este martes a las 16:00hs. una comitiva de legisladores de Cambiemos, encabezada por el Presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca , mantuvo un encuentro con el intendente Ezequiel Galli en el Palacio San Martín de la Municipalidad.









Luego del encuentro, el Diputado Mosca dialogó con Infoeme y contó: "Vinimos a charlar con el Intendente, a interiorizarnos de cómo está el proceso en el cual se ha puesto a disposición del Concejo Deliberante y también de la justicia. Felicitarlo por la actitud que tuvo dentro de lo triste que ha pasado, una actitud de fortalecimiento institucional donde va a dialogar con cada uno de los concejales de la oposición".













También resaltar y celebrar la actitud de la oposición que no hizo un uso oportunista de la tragedia que pasó en el recital de Solari.











Al ser consultado sobre su opinión respecto a lo ocurrido con el recital del Indio Solari en Olavarría, argumentó: "Después de algunos días, mi opinión tiene que ver con que indudablemente se cometieron errores, está claro que sirven de experiencia, pero yo prefiero quedarme con la voluntad de un intendente que, cuando tomó la decisión de gestionar un recital de estas características, lo hizo con la mejor intención y con la clara voluntad que sea beneficioso para los vecinos de la ciudad, para los comerciantes. Cuando uno hace y quiere hacer en grande a veces puede cometer errores, fundamentalmente cuando son por falta de experiencia o porque el espectáculo termina superando la capacidad o porque hay terceros que cometen errores".









En cuanto a responsabilidades por la tragedia, Mosca disparó: "Sinceramente pienso que la mayor responsabilidad la tiene la productora. Cuando uno analiza lo que sucedió, no hay dudas de que la productora actuó de manera muy irresponsable y por eso celebro que el intendente se haga responsable y ponga la cara, porque está claro que no tiene la principal responsabilidad de lo que pasó".













Días atrás, el Jefe Comunal le pidió la renuncia al Jefe de Gabinete Jorge Larreche, quien además de ser su "padre político" había sido propuesto por el propio Galli para encabezar la lista seccional en las próximas elecciones legislativas, en ese marco el Diputado indicó: "Así como nosotros no nos pronunciamos cuando se toman decisiones para armar su equipo de gobierno, tampoco vale la pena que nos pronunciemos cuando toma la decisión de remover a un funcionario. Está claro que hay una relación de afecto, no sólo del Intendente para con Larreche, sino que nosotros tenemos una relación de afecto y respeto con él. Vamos a respetar las decisiones del intendente, para cuando designa funcionarios o para cuando los remueve. Para las legislativas falta muchísimo tiempo, yo no sé cuál es el mapa electoral, sí sé que en la sección tenemos intendentes que están gestionando muy bien".













En referencia al encuentro en Olavarría, que duró aproximadamente una hora, contó: "Vimos a un intendente con mucha humildad, con muchas ganas de sacar adelante la ciudad, muchísimos proyectos para concretar, la cantidad de obra pública que se está llevando adelante o que está por comenzar en los próximos días son soluciones concretas para los vecinos, en un trabajo conjunto con la Gobernadora y el Presidente".





El vecino de Olavarría que vio, quizás injustamente, como se maltrató a la ciudad, tiene que tener la tranquilidad que hay un intendente fuerte, que aprendió mucho en estos días y que va a transformar la ciudad como lo venía haciendo antes del recital.















"Hablamos de la muy buena actitud que tiene la oposición, institucional y de respeto por la voluntad popular, tanto de José Eseverri el ex intendente, del Diputado César Valicenti, un compañero mío dentro de la Cámara. Ver como la oposición es constructiva y como se comportó sin oportunismo me hace tener mucha expectativa acerca de lo que significa una nueva generación política que entiende y respeta a las instituciones y voluntad popular de los vecinos". Este miércoles desde las 09:00hs. se llevará a cabo la sesión para tratar el pedido de interpelación a Ezequiel Galli, en relación "a los hechos, actos y circunstancias acaecidos en Olavarría, durante la realización del recital llevado a cabo el día 11 de marzo de 2017, por el Indio Solari", en ese sentido Manuel Mosca opinó:









"Fue tomada por legisladores que querían venir a darle el apoyo al intendente, que sintieron impotencia cuando se dijeron tantas cosas en los medios nacionales y que tienen un fuerte compromiso con Cambiemos, con lo que está haciendo el gobierno Nacional y Provincial. También este intendente que, salvando el triste episodio del recital donde la justicia determinará responsabilidades, viene haciendo una muy buena gestión". Por último, se refirió a la comitiva que arribó este martes a la ciudad y a la decisión por la cual se acercaron a Galli: